Mariña Lestón lleva al FIOT la memoria mariñeira de la Costa da Morte con ‘Cartografía dun naufraxio’
La creadora fisterrana presenta mañana en Razo una propuesta multidisciplinar
La playa de Razo se convertirá este domingo, 12 de octubre, en un escenario abierto al mar y a la memoria con la llegada de ‘Costa da Morte, cartografía dun naufraxio’, la creación de la actriz y directora fisterrá Mariña Lestón, dentro del programa FIOT en Ruta del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo. La obra, coproducida por el Centro Dramático Galego, comenzará a las 12.30 horas y propone un viaje sensorial y emocional a través de relatos reales, proyecciones e interpretaciones de cantigas populares que evocan la historia de naufragios sucedidos en la Costa da Morte.
“A idea nace de escoitar o que teño ao meu redor, de observar o meu entorno e poñer interese. Eu son de Fisterra, e o mar forma parte da nosa vida”, explica Lestón, que define esta obra como un diálogo entre su pasión por el mar y su vocación artística. La pieza es el resultado de un largo proceso de documentación, sustentado en entrevistas, hemerotecas y archivos locales. Durante dos años, la creadora recopiló testimonios y canciones de la tradición oral para construir una dramaturgia que mezcla palabra, música e imagen. “Non vivín ningún naufraxio en primeira persoa, pero quería dar voz a quen si o fixera. O proceso de documentación foi o máis longo. A Costa da Morte é riquísima en tradición oral; nas entrevistas a xente mesmo comezaba a cantar, e iso reforzou a idea de incorporar as cantigas”, relata la artista.
Las proyecciones, otro de los ejes de la propuesta, funcionan como puente entre lo documental y lo escénico. “Sentía que había documentos que debían estar presentes, pero non quería dicilos coa miña voz. As imaxes e vídeos proxectados son unha forma de introducir o mar en escena, mesmo cando actuamos lonxe da costa”, señala. De este modo, la función, pensada inicialmente para auditorios, adquiere ahora una nueva dimensión al representarse a pie de playa, en el mismo territorio que inspira su narrativa.
Más allá de la recreación histórica, ‘Costa da Morte, cartografía dun naufraxio’ propone una reflexión sobre la pérdida y la identidad. “A xente sae coa sensación de que algo lle traspasa, mesmo se non viviu un naufraxio de preto. Todas temos perdas, e a obra conecta con iso dende un lugar amable, non dende o trauma”, explica Lestón. La artista destaca también el valor del diálogo con el público: “En moitas funcións, a xente achégase a contarme historias persoais, recordos que nin sabían que tiñan tan presentes. Iso é marabilloso, porque o espectáculo continúa vivo grazas a esas voces”.
La actuación de este domingo tendrá un significado especial: será la función número veinte de la gira y la primera en un festival. “Estar no FIOT é unha ilusión enorme. É un festival de referencia en Galicia e no Estado, e ademais en Carballo, na Costa da Morte. Para min, como fisterrá, é unha celebración. A verdade é que estou moi ilusionada e moi agradecida”, confiesa.
Lestón desea que la obra siga viajando y llegue también a escenarios del interior. “Penso que é unha historia que interpela tanto á xente da costa coma á do interior. Gustaríame que tivese moita vida por diante”, dice. Además, la creadora quiere seguir desarrollando proyectos propios y de gestión cultural: “A creación e a xestión cultural tamén son camiños creativos. Gustaríame compaxinar ambas vías”.
La actividad forma parte del ciclo FIOT en Ruta, que une naturaleza, teatro y patrimonio. Asimismo, antes de la función, la Asociación Ambiental Senda Nova organiza una ruta de senderismo por la costa de Razo-Baldaio, que finalizará con el inicio del espectáculo. La representación comenzará a las 12.30 horas en la playa de Razo (zona del parque infantil), tendrá una duración de 50 minutos y está dirigida a público adulto. La entrada cuesta 5 euros y la función contará con interpretación en lengua de signos.