Últimos días para anotarse en la marcha contra el cáncer de Carballo

Una pasada edición de la andaina solidaria en Carballo IG

El próximo domingo 19 de octubre se celebra en Carballo un nueva edición de la marcha contra el cáncer. La andaina solidaria está organizada por la junta local de la Asociación Española contra el cáncer. Las personas interesadas podrán anotarse en la sede de la entidad, en el mercado de abastos de Carballo, durante toda esta semana, que estará abierta en horario de mañana y de tarde, de 11.30 a 13.00 horas, y de 17.00 a 19.00 horas.

También se podrán inscribir en la biblioteca Rego da Balsa, en la librería Clarión y en la Praza do Concello el mismo día. La salida está prevista para las 11.00 horas, con un recorrido de 5 kilómetros. Para los adultos el precio es de 5 euros y los niños de 3. También pueden adquirir el dorsal solidario en la web las personas que deseen colaborar pero no puedan acudir, para apoyar así esta causa solidaria.