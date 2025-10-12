La Guardia Civil celebra su día grande como defensora de los derechos y libertades

Guardia Civil y autoridades con el párroco de Carballo en el exterior del templo Cedida

La Guardia Civil celebró este domingo 12 de octubre el día grande de su patrona, la Virgen del Pilar, con diferentes actos en la Costa da Morte. En Carballo la celebración coincide con las fiestas de la Pilarica en el barrio de O Chorís, por lo que hubo celebración por partida doble, que ayer se intensificó todavía más al caer en domingo y en un día típicamente veraniego.

La parroquia de San Xoán Bautista acogió el acto central de la ceremonia religiosa, a la que acudieron miembros del cuerpo y autoridades locales, además de los feligreses, para rendir homenaje a la Virgen y agradecer la labor de las fuerzas de seguridad. La eucaristía estuvo presidida por el cura párroco, José García Gondar, y contó con el acompañamiento musical de la Coral de Bergantiños. La misa se ofreció por la Guardia Civil y por sus miembros fallecidos.

Durante la homilía, García Gondar dirigió unas palabras de reconocimiento al cuerpo, destacando su “actitud de permanente vigilancia para defender la libertad y los derechos de los ciudadanos”. Agradeció públicamente su entrega y servicio, al tiempo que pidió a la Virgen del Pilar que los siga bendiciendo y protegiendo en su labor diaria. El párroco también recordó la tradición mariana que da origen a la advocación del Pilar, relatando cómo, según la leyenda, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago sobre una columna en Zaragoza para animarlo en su misión evangelizadora. “La fe ha de ser firme y segura como esa columna”, subrayó, enlazando la enseñanza con el papel de la Guardia Civil como “pilar” en la defensa de la paz y el orden.

En su mensaje final, el párroco hizo un llamamiento a la gratitud y la convivencia, invitando a los presentes a ser “pilares que sostengan y animen a los demás”. También tuvo palabras de aliento para las familias, los niños y las autoridades recién elegidas, pidiendo para todos “fe, esperanza y constancia en el amor”. La celebración concluyó con una oración colectiva a la Virgen del Pilar y con la interpretación, por parte de la Coral de Bergantiños, de una canción popular dedicada a la patrona. En la eucaristía participó el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose, y se notó la ausencia del ya exregidor de Carballo, Evencio Ferrero, aunque hubo representación del Gobierno local con las ediles Belén Lendoiro y Maruxa Suárez, además de los portavoces de la oposición, Rubén Lorenzo y Mari Carmen Vila.

Tras la ceremonia religiosa, la fiesta de la Benemérita se trasladó al cuartel, donde se ofreció un ágape a los asistentes. Durante el acto, el capitán jefe de la quinta compañía de la Guardia Civil con base en Carballo, Jesús Ramón Viaño Calviño, pronunció un discurso de agradecimiento poniendo en valor el trabajo del cuerpo en su defensa de velar por los derechos de la ciudadanía. Admitió anunció que sería el último en este cargo, puesto que dentro de un año habrá pasado a la reserva. Viaño Calviño ratificó su compromiso de continuar avanzando en su propósito final de garantizar los derechos y la libertad, además de “garantizar la seguridad ciudadana”, al tiempo que quiso rendir un “sentido homenaje a los que nos precedieron en este servicio, sobre todo al personal retirado, que con su entrega, esfuerzo y ejemplo han dejado un legado indeleble en la institución”.

El capitán jefe también agradeció la cercanía de las autoridades locales, de las instituciones públicas y privadas, así como de los vecinos, amigos y familiares para poder realizar su labor diaria. “Sin ese apoyo y compromiso, nuestro trabajo resultaría mucho más dificultoso”, manifestó durante su discurso. En el día grande del Pilar, los vecinos del barrio de O Chorís disfrutaron de sus fiestas, que ya arrancaron el pasado sábado. Ayer hubo misa de campaña como es habitual, y al finalizar, música de la charanga La Mecánica, para continuar con sesión vermú a cargo de la orquesta Miramar, disco móvil Impacto y los dj Bermúdez y Sara Pose. También hubo una pulpeira para llenar los estómagos y por la tarde, actividades para los más pequeños, hasta rematar de nuevo con verbena.

En Ponteceso también hubo este fin de semana fiestas de la Pilarica, que concluyeron ayer con misa en honor a la Virgen y sesión vermú. En la parroquia de Corcubión se honró también al Pilar, en una eucaristía a la acudieron representantes de la Guardia Civil y los alcaldes de Muxía, Javier Sar; Cee, Margot Lamela; Dumbría, Raúl González; y Vimianzo, Mónica Rodríguez.