Músicos y djs de la Costa da Morte llevan la verbena gallega a Liechtenstein
Más de 400 personas se dieron cita en la ciudad de Triesen para disfrutar de una gran fiesta
El alma gallega volvió a latir con fuerza en el corazón de Europa. Más de 400 personas se dieron cita este año en la ciudad de Triesen, en el Principado de Liechtenstein, para disfrutar de una gran verbena gallega y una espléndida cena de fraternidad. Una noche mágica, llena de música, emoción, reencuentros y ese inconfundible espíritu de comunidad que define al Centro Español Apóstol Santiago, auténtico referente de la emigración gallega en este pequeño país centroeuropeo.
Desde 1999, el veterano Centro Español Apóstol Santiago, que reúne a casi toda la colectividad española residente en Liechtenstein, la gran mayoría originarios de A Costa da Morte, organiza esta fiesta anual que es mucho más que un evento social; es un pedazo de Galicia trasladado a los Alpes, una tradición que resiste el paso del tiempo. Solo la pandemia consiguió interrumpirla en dos ocasiones pero ni siquiera eso logró apagar la pasión de esta comunidad que sigue honrando sus raíces con una energía admirable. Este año la celebración se adelantó de noviembre a octubre, debido a la ocupación del local habitual en Vaduz, trasladándose así a la sala de fiestas de Triesen.
El nuevo escenario se convirtió por una noche en una auténtica romería gallega, donde los acentos, los sabores y los acordes transportaban a todos a la tierra que dejaron atrás pero que nunca olvidan. El cartel musical estuvo a la altura de la ocasión. La velada fue animada por la exvocalista de la mítica orquesta Panorama y actual presentadora en Galicia, Fátima Pego, que llenó el escenario de energía, simpatía y puro talento. “Estou inmensamente feliz de estar en Liechtenstein, aínda que desta volta sexa en solitario. A última vez tiven a sorte de compartilo cos meus compañeiros da Panorama, e foi unha experiencia incrible”, indicó la artista, agradecida de repetir.
La acompañó la orquesta Tango, cuyo integrante Diego Toba (Muchy), natural de Cebráns, en la parroquia de Ozón, en Muxía, emocionó especialmente al público con su presencia y cercanía. “É a primeira vez que estou en Liechtenstein e, de feito, tamén é a miña primeira actuación internacional. A verdade é que, dende o primeiro momento, o que me levo é a sensación de ter chegado e atoparme en familia. A acollida foi impresionante. Trátannos de marabilla e sínteste coma na casa. Atopeime con moita xente da terriña, veciños meus e mesmo coñecidos dos meus pais, o que me enche de alegría e me fai gozar aínda máis desta experiencia compartindo con eles cercanía, momentos e vivencias”, manifestó el artista emocionado.
Para coronar la noche, el inconfundible dj Chicho, quien hace apenas unas semanas actuó en la ciudad suiza de Lyss, donde reside una numerosa colonia de vecinos de Santa Comba y sus alrededores. “Para min é xa a cuarta vez que estou en Liechtenstein e sempre veño con moita ilusión e fonda gratitude pola acollida que recibo. Valoro enormemente o esforzo e o traballo que hai detrás deste evento que se nota en cada detalle. Encántame reencontrarme con tantos veciños e coñecidos”. El dj de Coristanco calificó de “auténtico privilexio” compartir escenario con Fátima Pego y Tango.
El Centro Español Apóstol Santiago no solo organiza fiestas sino que mantiene viva la identidad cultural y social de toda una generación de emigrantes. Gracias a su labor constante, la cultura gallega sigue encontrando en Liechtenstein un lugar de encuentro n lugar de encuentro un lugar de encuentro donde la morriña se transforma cada año en celebración, orgullo y hermandad.
Desde sus inicios en Schaan, su paso por Bendern y su actual celebración en Triesen, el Centro se ha consolidado como un ejemplo de unión, trabajo desinteresado y amor por la tierra. Cada edición de esta fiesta demuestra que, incluso lejos del Atlántico, siguen sabiendo organizar verbenas tan auténticas como las de casa.
“Unha celebración destas características supón, ante todo, moitísimo traballo, sobre todo na última semana. Aínda así, seguimos organizándoa coa mesma ilusión que o primeiro día. Comezamos no ano 1999 e só tivemos que interrompela durante os dous anos da pandemia. Polo tanto, levamos xa preto de 27 anos de experiencia, esforzo e entrega. O principal inconveniente que atopamos é que cada ano somos menos, e non hai relevo xeracional. Facémonos maiores, o número de colaboradores diminúe e, con todo, o traballo segue sendo o mesmo… ou incluso maior. Creo que todos os centros galegos que quedamos, tanto en Suíza como nós en Liechtenstein, estamos a pasar por unha situación complicada en canto á continuidade.
Non hai xente nova disposta a asumir as responsabilidades das directivas ou a xestión dos locais, xa que moitos dos que seguimos á fronte estamos achegándonos —ou xa chegamos— á idade da xubilación. As novas xeracións, por outro lado, xa non están tan vinculadas aos centros galegos como nós. Están plenamente integradas na vida e nas actividades do país no que residen, e non senten a mesma necesidade de participar nos centros. Gústalles viaxar a Galicia, gozar das festas na terra e compartir cos amigos alá, pero aquí fan a súa vida e participan nos espazos e eventos locais.
Nós, os que quedamos, seguimos loitando coas forzas que temos para manter viva esta tradición, aínda que cada día resulta máis complicado e non atopamos unha solución doada. Aínda así, a nosa sociedade continúa activa: conservamos arredor de 150 socios, a maioría da Costa da Morte, e ao longo do ano organizamos diversas actividades para manter o espírito galego presente en Liechtenstein. Cando ves que a xente chega dende distintos puntos de Liechtenstein, Austria, Suíza e mesmo dende Francia, e que a sala se enche con máis de 400 persoas que gozan e celebran xuntas, todo o esforzo cobra sentido.
Para nós, celebrar esta festa é como celebrar unha festa patronal en Galicia. Sinto unha fonda satisfacción e unha enorme gratitude polo apoio que sempre recibimos e polo magnífico equipo humano que fai posible que isto siga adiante” declaró el presidente, natural de Ozón-Muxía, Manuel Figueroa.