Naufragios y reflexiones culminan un intenso fin de semana de FIOT

Una escena de la función 'Entrañas' este domingo en el Pazo Raúl López Molina

Este domingo remató un intenso fin de semana de Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) en Carballo con sorprendentes espectáculos y una reflexión en voz alta. Al mediodía el FIOT en Ruta ralizó una parada en Razo en una jornada con tiempo veraniego con ‘Costa da morte: cartografía dun naufraxio’, un monólogo teatral de Mariña Lestón, que supuso un viaje al pasado marítimo a través de relatos reales y cantigas populares interpretadas en directo.

El espectáculo recordó los muchos naufragios ocurridos en la Costa da Morte, que impactaron en las vidas de tantas familias de la comarca. La función fue accesible en lengua de signos gracias al equipo de Gema Santos, la intérprete, y Ruth Lovera, asesora lingüística sorda. Además, durante el acto aprovecharon para celebrar la interpretación número 20 de este espectáculo.

Por la tarde el Pazo da Cultura acogió una nueva función del ciclo OTNI, ‘Entrañas’, de la compañía riojana El Patio, que regresó al certamen carballés reflexionando acerca de quienes somos, de que estamos hechos y a donde van los cuerpos cuando desaparecen. Una breve lección de anatomía, combinando humor y ternura, invitando al público a explorar sobre lo desconocido desde el propio cuerpo.