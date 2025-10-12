Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Naufragios y reflexiones culminan un intenso fin de semana de FIOT

Mariña Lestón presentó su espectáculo en la playa de Razo sobre los accidentes marítimos

Redacción
12/10/2025 21:43
Una escena de la función 'Entrañas' este domingo en el Pazo
Una escena de la función 'Entrañas' este domingo en el Pazo
Raúl López Molina

Este domingo remató un intenso fin de semana de Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) en Carballo con sorprendentes espectáculos y una reflexión en voz alta. Al mediodía el FIOT en Ruta ralizó una parada en Razo en una jornada con tiempo veraniego con ‘Costa da morte: cartografía dun naufraxio’, un monólogo teatral de Mariña Lestón, que supuso un viaje al pasado marítimo a través de relatos reales y cantigas populares interpretadas en directo. 

El espectáculo recordó los muchos naufragios ocurridos en la Costa da Morte, que impactaron en las vidas de tantas familias de la comarca. La función fue accesible en lengua de signos gracias al equipo de Gema Santos, la intérprete, y Ruth Lovera, asesora lingüística sorda. Además, durante el acto aprovecharon para celebrar la interpretación número 20 de este espectáculo. 

Por la tarde el Pazo da Cultura acogió una nueva función del ciclo OTNI, ‘Entrañas’, de la compañía riojana El Patio, que regresó al certamen carballés reflexionando acerca de quienes somos, de que estamos hechos y a donde van los cuerpos cuando desaparecen. Una breve lección de anatomía, combinando humor y ternura, invitando al público a explorar sobre lo desconocido desde el propio cuerpo. 

Te puede interesar

Guardia Civil y autoridades con el párroco de Carballo en el exterior del templo

La Guardia Civil celebra su día grande como defensora de los derechos y libertades
Redacción
Estantería con los ejemplares en la escuela de Quintáns, en Muxía

Los vecinos ponen en marcha un punto de lectura en Quintáns-Muxía
Redacción
Uno de los momentos de la carrera en Fisterra

Fisterra cierra con éxito el X Circuíto de Carreiras Populares ‘Correndo pola Costa da Morte’
Natalia Serrano
Uno de los stands del ferial de hoy en Carballo

Carballo se convierte en epicentro de la apicultura gallega con Bercamel
Redacción