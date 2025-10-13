El disco 'Live in Cances' de la asociación San Campio ya está a la venta

Actuación musical el sábado en el Casino en la presentación del disco Raúl López Molina

El disco ‘Live in Cances’ editado por la asociación Cultural San Campio de Cances (Carballo) ya está a la venta. El pasado sábado se presentó en sociedad en las instalaciones del Casino, con música en directo de los grupos que participan en el trabajo. La iniciativa sirvió para conmemorar los 25 años del nacimiento de la asociación San Campio, que ha sufrido una fuerte transformación en estos años.

Durante el cuarto de siglo fueron muchos los grupos que ensayaron en los locales de esta entidad, siendo siete en la actualidad. La elección del nombre ‘Live in Cances’ sirve para rendir tributo al festival que desde hace 18 años se celebra en esta localidad y que congrega en cada edición a buena parte de las formaciones musicales de rock de la zona. En el mes de febrero comenzaron las grabaciones, que finalizaban en el pasado mes de julio.

El proceso culminó con la realización de 500 copias y la presentación en sociedad de este fin de semana. Las copias están a la venta por un precio de 5 euros. En el disco participan ocho grupos, con canciones de pop y roc y otras de música tradicional. Las cantareiras de la Asociación San Campio también forman parte del trabajo con tres temas, siendo la primera vez que realizan una grabación. El pasado sábado también se escuchó su música en el Casino, acompañada de baile tradicional. El acto estuvo muy concurrido, con los vecinos de Cances y de otros puntos de Carballo.

Además de las cantareiras, forman parte del trabajo musical las agrupaciones The Cerne, Aquilon, Version Imposible, Tu Futura Ex mujer, Lowcos, Thrust & Music y Paracetafolk. San Campio de Cances quiso agradecer la colaboración de todas las personas y entidades que lo hicieron posible. El próximo sábado la entidad también seguirá festejando sus 25 años con una cena en el restaurante Canta la Rana de Buño (Malpica), a partir de las 21.30 horas.