Íntegro y Máis Porvir organizan en Corme un Campeonato de balonmano en silla de ruedas

Presentación del campeonato promovido por Íntegro Cedida

El deporte inclusivo volverá a ser protagonista en la Costa da Morte con la celebración do Campeonato estatal de balonmano en silla de ruedas. Será en el polideportivo municipal de Corme el próximo 25 de octubre. El evento está organizado por la asociación Íntegro y la entidad Máis Porvir Xestión Social SL, y contará con la participación de los equipos ICB Coruña e Inclusport, que se enfrentarán en dos sesiones. A las seis de la tarde se disputará el partido oficial y una hora más tarde dará comienzo uno amigable.

La cita, promovida por la Federación Galega de Balonmán, la Federación Española de Balonmano y el Concello de Ponteceso, cuenta con la colaboración de Deporte Galego, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y varias empresas de la zona, mostrando así su compromiso por el deporte inclusivo.

Con este evento se pretende fomentar y dar visibilidad a la práctica deportiva inclusiva, promoviendo valores como la igualdad, el esfuerzo y el trabajo en equipo. La entrada es totalmente gratuita, por lo que las entidades promotoras invitan a todos los vecinos a acudir a disfrutar de la competición, con un espectáculo lleno de emoción, compañerismo y superación.