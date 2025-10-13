Mi cuenta

Bergantiños

La Guardia Civil hará una exhibición solidaria de medios en el colegio Otero Pedrayo

Será el lunes 21 de octubre en horario de mañana para el alumnado, y de tarde, para la población en general

Redacción
13/10/2025 23:13
Participantes en la presentación de la exhibición solidaria
C. L.

La Guardia Civil realizará una exhibición solidaria de medios en el colegio Otero Pedrayo de A Laracha el próximo lunes 21 de octubre. El acto fue presentado ayer en el consistorio por el alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Educación, Patricia Bello; el teniente coronel Julio González Chas, responsable del Plan Director de la Comandancia; y el cabo primero Sergio García Vázquez, formador del Plan Director de la Compañía de Carballo. 

El principal objetivo de esta iniciativa es acercar la labor de la Guardia Civil a la población, especialmente a los más jóvenes, para que así conozcan de cerca el funcionamiento de las distintas unidades y la importante labor que desarrollan al servicio de la sociedad. Además, esta exhibición tendrá un carácter solidario, puesto que se solicitará a las personas asistentes que lleven alimentos no perecederos, que serán donados a Cáritas de A Laracha.

 El evento se realizará el día 21 en horario de mañana y de tarde. Por la mañana será de 10.00 a 14.00 horas, destinado exclusivamente al alumnado del centro; y por la tarde, entre las 16.00 y las 18.00 horas, se abrirán las puertas a toda la ciudadanía. Entre las principales atracciones de la exhibición destacan las demostraciones del do Servicio Cinológico y Remonta (SECIR), con el trabajo de los perros adiestrados en la búsqueda de personas, explosivos y drogas, así como la presencia del helicóptero de la UHEL (Unidad de Helicópteros), que será desplazado hasta A Laracha para la ocasión. 

También participarán otras unidades de la Guardia Civil, con personal, equipamiento y vehículos. Se trata del Gedex (Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia), la UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial), el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), la Pafif (Patrulla Fiscal y de Fronteras), el equipo Pegaso (Policía especialista en gestión aeronáutica y seguridad operacional), Seguridad Ciudadana, la Oficina Móvil de Atención al Peregrino, el GEAS (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas), el ERIM (Equipo de Rescate e Intervención en Montaña), así como el Subsector de Tráfico, que despertarán una gran expectación. 

