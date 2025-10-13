Siete cineastas emergentes competirán con sus cortos en gallego en los Premios Fouciño

Las jornadas de Carballo serán en la biblioteca Rego da Balsa EC

Este martes comienzan en Carballo y en A Laracha respectivos ciclos sobre la promoción de la salud y bienestar. En la capital de Bergantiños habrá cuatro ‘faladoiros’ con el acupuntor Alejandro Castro en el ciclo de talleres teórico prácticos ‘Saúde natural na era artificial’, que finalizarán el 16 de diciembre.

En esta primera sesión se realizará una breve introducción al concepto de salud natural tratando de responder a la pregunta de cuales son las razones de tanto malestar en un momento de supuesta abundancia. Será a las 19.30 en la biblioteca Rego da Balsa. La segunda sesión será el 4 de noviembre con el título ‘O meu corpo como materia e territorio’, donde se hablará d e los miedos y las necesidades de nuestro cuerpo. Los talleres seguirán los días 25 de noviembre y 16 de diciembre.

En A Laracha esta tarde darán comienzo las jornadas Promoción da Saúde, con una charla en el centro cultural de Paiosaco a cargo de la psicóloga Patricia Rodríguez, sobre como aprender a manejar la ansiedad. El martes 21 será la siguiente en la Casa de Cultura da Laracha, sobre nutrición, y el día 28 rematarán las jornadas abordando lo que hay detrás de los vapers.