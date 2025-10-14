Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Carballo, A Laracha, Vimianzo y Ponteceso concurren un año más a los premios del movimiento Vilas en Flor

La entrega será en la capital de Bergantiños el próximo 14 de noviembre

Redacción
14/10/2025 20:12
Los expertos están realizando visitas a los 41 municipios participantes en Vilas en Flor
Los expertos están realizando visitas a los 41 municipios participantes en Vilas en Flor
Cedida

Carballo, A Laracha, Vimianzo y Ponteceso forman parte de los 41 municipios gallegos que este año aspiran a recibir las Flores de Honra de la octava edición del movimiento Vilas en Flor. Este es el galardón con el que el programa reconoce la gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno. 

El movimiento Vilas en Flor está promovido en Galicia por la Fundación Juana de Vega junto con Asvinor (Asociación de Viveristas del Noroeste) y Agaexar (Asociación Galega de Empresas de Xardinería). En esta edición vuelve a contar con el patrocinio de la Consellería de Medio Ambiente, a través del Instituto de Estudos do Territorio, así como de empresas del sector ambiental como Husqvarna, Makita y Rain Bird. 

La entrega de los galardones de este año tendrá lugar en Carballo el próximo 14 de noviembre (11.00 horas). Mientras, el equipo de expertos voluntarios continúa recorriendo Galicia para valorar el trabajo realizado durante el año pasado por los concellos.

Te puede interesar

Acto de presentación de la Universidade Sénior de Carballo

Más de cien mayores de Carballo participan en la nueva edición de la Universidade Sénior
Redacción
Directiva de Axober

Axober organiza su cena anual en el Pazo de Villar de Francos el próximo 31 de octubre
Redacción
Uno de los equipos que debutó el lunes en la competición

Goleadas en la primera jornada de la liga de fútbol sala de Cee
Redacción
Plantel del Baloncesto Laracha en el partido del debut ante su afición

Un mal primer tiempo lastra al Baloncesto Laracha en su primer desplazamiento de la temporada
Redacción