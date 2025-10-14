Carballo, A Laracha, Vimianzo y Ponteceso concurren un año más a los premios del movimiento Vilas en Flor

Los expertos están realizando visitas a los 41 municipios participantes en Vilas en Flor Cedida

Carballo, A Laracha, Vimianzo y Ponteceso forman parte de los 41 municipios gallegos que este año aspiran a recibir las Flores de Honra de la octava edición del movimiento Vilas en Flor. Este es el galardón con el que el programa reconoce la gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno.

El movimiento Vilas en Flor está promovido en Galicia por la Fundación Juana de Vega junto con Asvinor (Asociación de Viveristas del Noroeste) y Agaexar (Asociación Galega de Empresas de Xardinería). En esta edición vuelve a contar con el patrocinio de la Consellería de Medio Ambiente, a través del Instituto de Estudos do Territorio, así como de empresas del sector ambiental como Husqvarna, Makita y Rain Bird.

La entrega de los galardones de este año tendrá lugar en Carballo el próximo 14 de noviembre (11.00 horas). Mientras, el equipo de expertos voluntarios continúa recorriendo Galicia para valorar el trabajo realizado durante el año pasado por los concellos.