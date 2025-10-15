Concentraciones en la Costa da Morte en la jornada de huelga por Palestina

Concentración en Carballo en apoyo a Palestina Mar Casal

La Costa da Morte fue escenario este miércoles de varias concentraciones en el marco de la jornada de huelga en apoyo al pueblo palestino convocada en todo el país de forma dispar, desde paros de dos horas (convocados por UGT y CCOO) y cuatro horas (CIG) hasta la huelga general durante todo el día (CGT y CUT, entre otros sindicatos).

La Praza do Concello de Carballo acogió a mediodía una concentración convocada por la CIG, que reunió a alrededor de medio centenar de personas portando banderas palestinas, una pancarta con el lema ‘Paremos o xenocidio. Dous anos nas rúas, sempre coa causa palestina’ y cánticos como ‘Onde están, que non se ven, as sancións a Israel’ o ‘Israel asesina e Occidente patrocina’, entre otras.

Concentración de apoyo celebrada en Carballo Mar Casal

Con el mismo lema, la CIG celebró diferentes movilizaciones ante empresas de toda Galicia, como Celsa Atlantic, en A Laracha. A última hora de la tarde, de nuevo la plaza de Carballo, junto a la plaza 8 de Marzo de Cee, fueron escenario de sendas concentraciones organizadas en este caso por la coordinadora Galega de Solidaridade por Palestina.