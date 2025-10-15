El jurado de Vilas en Flor examina las actuaciones en A Laracha

El teniente de alcalde, derecha, con los dos miembros del jurado en uno de los jardines Cedida

Dos miembros del jurado del programa Vilas en Flor, Jorge Prieto y Manolo Fontán, visitaron esta semana A Laracha para conocer las actuaciones de puesta en valor de los espacios verdes municipales y poder evaluar la candidatura de este Concello para el certamen de este año, puesto que aspira a revalidar o mejorar las tres ‘Flores de Honra’ obtenidas en las dos últimas ediciones del programa. El jurado estuvo acompañado del teniente de alcalde José Ramón Martínez Barbeito.

Entre los puntos visitados destacó la urbanización Monte Claro, en Cabovilaño, donde este ano se creó un nuevo macizo floral formado por un olivo en el espacio central rodeada de begonias y lobularias marítimas, una composición que busca combinar la estética con el aprovechamiento sostenible de las especies ornamentales en este lugar.

El jurado también conoció otros enclaves representativos como el Castro de Montes Claros, los paseos fluviales del Anllóns y de Vilán, el área recreativa de Gabenlle, la plaza da Areosa de Vilaño, el campo de la feria de Paiosaco y los parques Maximino Canedo y O Recreo da capital municipal. El Concello da Laracha concurre un año más al programa Vilas en Flor, impulsado por la Fundación Juana de Vega.