La autora Baia Fernández presentará su nuevo libro en Laxe

La escritora Baia Fernández Cedida

La escritora gallega, ‘youtuber’ y entrenadora emocional Baia Fernández De La Torre presentará su nuevo libro ‘O Faiado das Papoulas’ en Laxe este viernes. Será en la librería O Risón (Villa Amparo, número 51) a las 18.30 horas. El acto coincide con la estancia de la autora en la Costa da Morte, gracias al programa de la Xunta de Galicia Fixar, que se lleva a cabo en el coliving iSlow, en la misma localidad laxense.

‘O Faiado das Papoulas’ es un libro de poesía intimista, con un carácter reivindicativo y social, que invita a explorar ese “faiado” simbólico donde se guardan las memorias de nuestro linaje, en un espacio al que es necesario volver si queremos sanar y reconciliarnos con nuestro inconscientes colectivo.

El libro, ilustrado por Paula Pereira (Cavalinho do Demo) y deseñado por Martiño Picallo, también reflexiona sobre el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad y sobre las huellas invisibilizadas del machismo. Se trata de la cuarta publicación de la autora.