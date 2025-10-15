Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La autora Baia Fernández presentará su nuevo libro en Laxe

‘O Faiado das Papoulas’ se presenta el viernes en la librería O Risón

Redacción
15/10/2025 21:34
La escritora Baia Fernández
La escritora Baia Fernández
Cedida

La escritora gallega, ‘youtuber’ y entrenadora emocional Baia Fernández De La Torre presentará su nuevo libro ‘O Faiado das Papoulas’ en Laxe este viernes. Será en la librería O Risón (Villa Amparo, número 51) a las 18.30 horas. El acto coincide con la estancia de la autora en la Costa da Morte, gracias al programa de la Xunta de Galicia Fixar, que se lleva a cabo en el coliving iSlow, en la misma localidad laxense.

 ‘O Faiado das Papoulas’ es un libro de poesía intimista, con un carácter reivindicativo y social, que invita a explorar ese “faiado” simbólico donde se guardan las memorias de nuestro linaje, en un espacio al que es necesario volver si queremos sanar y reconciliarnos con nuestro inconscientes colectivo.

 El libro, ilustrado por Paula Pereira (Cavalinho do Demo) y deseñado por Martiño Picallo, también reflexiona sobre el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad y sobre las huellas invisibilizadas del machismo. Se trata de la cuarta publicación de la autora.

Te puede interesar

Conversa con XRon, de Chévere, este miércoles en Carballo

La programación del FIOT continúa en Carballo
Redacción
Ricardo Vigueret con alumnado del instituto durante la presentación del libro

Ricardo Vigueret lleva los 40 años de teatro al instituto de Baio
Redacción
Un hombre pescando en la playa de Laxe

El BNG organiza unas jornadas sobre el futuro del mar en la Costa da Morte
Redacción
Vista del Pazo Vilar de Francos en Carballo

La CMAT llevará su encuentro de turismo al Pazo de Vilar de Francos
Redacción