La CMAT llevará su encuentro de turismo al Pazo de Vilar de Francos

La Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) organiza el V Encontro Anual de Turismo, que tendrá lugar el 11 noviembre en el Pazo de Vilar de Francos, en Carballo. Esta cita pretende favorecer el intercambio de experiencias e impulsar el desarrollo económico y social del geodestino. Está financiado por la Axencia de Turismo de Galicia, en colaboración con la Diputación. La anterior edición se celebró en el Pazo de Trasariz, en Vimianzo, donde se reunieron numerosos representantes públicos y privados implicados en la promoción turística de la zona.

Con este nuevo encuentro quieren consolidar una red de trabajo a favor del turismo sostenible y de calidad. En este sentido, se ha escogido como escenario el Pazo de Vilar de Francos, un espacio cargado de historia y simbolismo, con un edificio levantado alrededor de una antigua torre defensiva que data del siglo XVI. La elección de este emblemático lugar se acordó durante la última reunión de la junta directiva de la CMAT del 1 de octubre. Durante la jornada, la entidad realizará un balance de la acciones y proyectos desarrollados a lo largo del año, compartiendo resultados, nuevas propuestas y retos de futuro para que el destino siga creciendo.

Además, se rendirá un homenaje a las mujeres del territorio, reconociendo la labor de las palilleiras, que serán las encargadas de elaborar el detalle que se entregará al embajador de esta edición. En este quinto encuentro también se hará entrega del III Premio de Embaixador da Costa da Morte, en reconocimiento a la trayectoria y compromiso con la promoción de la comarca.

En la primera edición se entregó el galardón al catedrático Jorge Mira, y en la segunda a Bieito Romero, miembro fundador de Luar na Lubre, reconocimiento así la trayectoria de estas dos personas en sus respectivos ámbitos.