Bergantiños

La programación del FIOT continúa en Carballo

Este jueves Cándido Pazó presentará su libro 'Apaga o candil' y el viernes vuelven los espectáculos de sala

Redacción
15/10/2025 21:40
Conversa con XRon, de Chévere, este miércoles en Carballo
Conversa con XRon, de Chévere, este miércoles en Carballo
Mar Casal

La programación del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) continúa en Carballo con nuevas actividades. El actor, dramaturgo, director y activista cultural XRon, del grupo Chévere, participó ayer en una “Conversa” con el público, en la que habló sobre el proceso de creación del próximo espectáculo de la compañía, ‘Ictus, a derradeira leición’, con el cuadro de Castelao ‘A derradeira leición do mestre’ como fuente de inspiración. 

Esta tarde de jueves (20.00 horas) Cándido Pazó presentará su libro ‘Apaga o candil’ en el Pazo da Cultura. La programación de sala volverá mañana viernes y durante el fin de semana habrá nuevos espectáculos.

