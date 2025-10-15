Vegalsa-Eroski reivindica los beneficios del consumo de productos del mar

Foto de familia de los participantes en la V Jornada de Alimentación Saludable de Vegalsa-Eroski Quintana

La V Jornada de Alimentación Saludable de Vegalsa-Eroski reunió en la mañana de ayer a más de 150 asistentes en Palexco (A Coruña) para dar a conocer los beneficios del consumo de productos del mar y presentar dos de las iniciativas que la compañía tiene en materia de hábitos de vida saludable.

Bajo el lema ‘Sabe que alimenta’, el evento fue inaugurado por Belén María do Campo Piñeiro, delegada territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, y José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski, quien destacó: “En Vegalsa-Eroski estamos convencidos de que promover una alimentación saludable es mucho más que una acción de responsabilidad social, es una apuesta por el bienestar de nuestros clientes y nuestro entorno. Por eso trabajamos por acercar a diferentes generaciones los hábitos conscientes y el valor del producto local, concretamente los productos del mar, que cuidan de nuestra salud y conectan con nuestras raíces”.

Vegalsa-Eroski celebra cada año esta jornada por el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre, y es un evento que se enmarca en el compromiso de la compañía con la alimentación saludable, presente en su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En esta quinta edición, la firma quiso poner el foco en dos de las iniciativas que tiene para promover los hábitos conscientes, ‘Capitán Mareas’ y ‘Creamos Saúde Tour’.

Además, el doctor Guillermo Aldama, especialista en Cardiología Intervencionista en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), y Lidia Folgar, dietista-nutricionista divulgadora, especialista en nutrición pediátrica y en psiconutrición, profundizaron sobre el papel que juegan los productos del mar en la salud de los consumidores de diferentes edades.

El programa del encuentro comenzó con las dos mesas que abordaron proyectos de la compañía, en los que colabora con diferentes entidades e instituciones para divulgar sobre hábitos de vida saludables y alimentación.

Un momento de la ponencia de Guillermo Aldama Cedida

La conversación sobre el programa ‘Capitán Mareas’ reunió a representantes de las diferentes partes que participan en esta iniciativa: Nerea Quintela, técnico de RSE en Vegalsa-Eroski; Manuel Suárez, gerente de OPP-82 Acerga y secretario del Grupo de Acción Local Pesquera (GALP) Golfo Ártabro Sur; Conchi Rey, docente del CEIP Sada y sus Contornos; y Cándido Rial, Director Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. Durante la jornada, profundizaron en el alcance de este programa educativo que acercó el producto del mar a más de 250 escolares y les enseñó sobre alimentación saludable y la actividad pesquera local desde las lonjas de Galicia y Asturias.

En la segunda mesa, Trinidad de Lorenzo, responsable de proyectos de la Unidad de Innovación de Cruz Roja Galicia, Irasema Dámaso, técnica de RSE en Vegalsa-Eroski, y Bea Sotelo, docente del CIFP Paseo das Pontes y gerente de cocina en Illas Gabeiras, reflexionaron sobre el impacto de la food truck ‘Creamos Saúde Tour’. Esta iniciativa de Cruz Roja y Vegalsa-Eroski ha llegado a miles de personas mayores con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante recetas saludables, además de la promoción de un envejecimiento activo.

El programa del encuentro se completó con dos ponencias centradas en los beneficios de los productos del mar desde la mirada experta. El doctor Guillermo Aldama habló sobre los mitos y certezas del consumo de pescado para una compra saludable, mientras que Lidia Folgar se focalizó en las barreras y estrategias de intervención en el consumo de estos productos en la infancia.

La clausura de la jornada corrió a cargo de Gabriela González, directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, quien remarcó la importancia de las alianzas en los proyectos de RSE. “Sabemos que para conseguir cambios reales en nuestra sociedad debemos trabajar todos juntos, desde las empresas hasta la administración pública y, por supuesto, las entidades sociales y el ámbito de la educación. Entre todos seguiremos impulsando proyectos que fomenten los hábitos de vida saludable, apoyando a su vez al sector del mar y el consumo de pescado desde todas las perspectivas posibles”, concluyó. 