Andaina, música y gastronomía en el Quinteiro Fest de Buño

La asociación vecinal y sociocultural O Quinteiro de Buño (Malpica) tiene preparado un sábado lleno de actividades para todos los gustos. La jornada comenzará por la mañana con una andaina con salida a las 10.00 horas desde el Parque García Alén.

El recorrido será circular, pasando por Buño, Casas do Monte y Sergude, con una distancia total de 10 kilómetros y un nivel de dificultad muy bajo, ideal para disfrutar del entorno natural sin prisas. Por la tarde, el mismo parque será escenario del QuinteiroFest, una cita festiva que promete buen ambiente, música y gastronomía.

A partir de las 13.30 horas habrá una sesión vermú con Laura Añón, JJ Comporta y Ángel Sevilla. La comida se servirá a las 14.30 horas e incluirá codillo, patatas, pan, bizcocho, queso y café. El precio del menú es de 20 euros, con aforo limitado. La fiesta continuará a las 18.30 con una sesión de tardeo a cargo de Laura Añón y el dj Grobas. Además, durante todo el día se podrán degustar salchichas alemanas, por un precio de 8 euros, y una selección de cervezas internacionales. Además, de forma paralela en el pabellón del colegio habrá varios talleres por el Día da Muller Rural.