Bergantiños

El Concello de Carballo, Ángel Carracedo y Vegalsa-Eroski recogen los premios Cogami

El evento será este viernes en Santiago

Redacción
16/10/2025 20:23
El reputado genetista Ángel Carracedo es uno de los galardonados
EC

 La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) celebra este viernes su 35 aniversario con un gran encuentro al que asistirán unas 800 personas en la Cidade da Cultura de Santiago. Durante el evento se entregarán los premios Cogami 2025, que reconocen la trayectoria y el compromiso de personas, instituciones y empresas, y que este año recaen en el Concello de Carballo, Vegalsa-Eroski y el investigador xalleiro Ángel Carracedo. 

Carballo recibe el premio a la iniciativa institucional, con el que se reconoce a una entidad pública o privada sin ánimo de lucro que haya destacado por el apoyo a la discapacidad o por emprender acciones que contribuyen a la plena inclusión y participación en la sociedad de personas con discapacidad. El alcalde carballés, Daniel Pérez, recogerá el galardón de manos del presidente de la Diputación, Valentín González. 

El doctor e investigador Ángel Carracedo recogerá el premio Domingos Dosil a la trayectoria personal, dirigido a reconocer la implicación personal a favor de un cambio social que haga posible que las personas con discapacidad logren la igualdad de derechos que Cogami reivindica. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hará entrega de premio a Beatriz Sobrino, compañera del grupo de investigación de Carracedo. 

Por otro lado, Vegalsa-Eroski recibe el premio a la labor empresarial.

Asimismo, habrá un premio honorífico a José Luis Costoya Quintela, compañero de Cogami fallecido el año pasado. Diversas autoridades acudirán al evento, que estará presentado por el humorista Roberto Vilar y la locutora Eva Millán. 

