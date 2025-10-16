El PSOE pide a la Xunta medidas urgentes para evitar la contaminación por cenizas tras los incendios de Ponteceso

Luchando contra el fuego el pasado agosto en Ponteceso Raúl López

El grupo socialista presentará este viernes en la comisión de Pesca del Parlamento gallego una proposición no de ley para reclamar a la Xunta la adopción de medidas urgentes para frenar la contaminación por cenizas derivadas de los incendios forestales del pasado mes de agosto en Ponteceso, que calcinaron alrededor de medio millar de hectáreas.

Los socialistas reclaman también un plan de rehabilitación ambiental y marítima que incluya acciones de regeneración forestal, protección de las laderas costeras, mejora de la calidad de las aguas y control de la contaminación y la salvaguarda de los bancos marisqueros.

Señalan los socialistas que, además de impacto en los ecosistemas terrestres, las llamas suponen un riesgo importante para la calidad de las aguas fluviales y costeras. Por ello, la iniciativa del PSdeG propone establecer líneas de apoyo económico y compensación para el sector pesquero y marisquero afectado por la pérdida de actividad derivada de la contaminación o de la caída temporal de la producción. Reclama también la creación de un programa de seguimiento científico y técnico con informes periódicos sobre la evolución de la calidad del agua, el estado de los bancos marisqueros y el impacto del fuego en los ecosistemas costeros y marítimos. Finalmente, insta a impulsar campañas de sensibilización y colaboración ciudadana, en coordinación con los concellos y cofradías para reforzar la protección ambiental y garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas ligadas al mar.