Bergantiños

La huerta sigue dominando la feria de Carballo

El buen tiempo animó el mercadillo semanal, con mucha oferta de productos de temporada

Redacción
16/10/2025 19:37
Uno de los puestos de verduras en la feria de Carballo este jueves
Uno de los puestos de verduras en la feria de Carballo este jueves
Mar Casal

Los productos de la huerta continúan dominando la feira de Carballo un jueves más, con presencia destacada de los típicos de esta época del año como las castañas, nabizas o las frutas de temporada.

 También abundaron los puestos con las plantas para las huertas de autoconsumo, favorecidas por el tiempo, más propio del verano que de la estación otoñal. El clima agradable y las altas temperaturas animaron el mercado en Carballo y en Vimianzo, aunque en esta última, con menos puestos de los habituales. 

