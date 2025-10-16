Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La obra teatral 'Apaga o candil' ya tiene su libro de la mano de Cándido Pazó

El volumen pone en valor la figura de Carlos Díaz, O Xestal, un pionero en su día 

Redacción
16/10/2025 21:09
Acto de presentación de 'Apaga o candil', de Cándido Pazó
Acto de presentación de 'Apaga o candil', de Cándido Pazó
Mar Casal

El espectáculo teatral ‘Apaga o candil’, estrenado en el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo en el año 2023, en el 30 aniversario de la muerte de Carlos Díaz, O Xestal, ya está convertido en libro. El autor, Cándido Pazó -el mismo que escribió la obra dramática- lo presentó ayer en el Pazo da Cultura. 

En la obra se pone en valor la figura de O Xestal, un pionero de su época que consiguió ser narrador, cómico y humorista. La programación del FIOT continuará durante todo el fin de semana, en el que destacan tres platos fuertes dentro de los espectáculos de sala. 

Este viernes regresará a Carballo Gabriel Chamé Buendía, con su versión de Shakespeare ‘Medida por Medida (La culpa es tuya)’. Será a las 21.00 horas en el Pazo. Al mismo tiempo, la prestigiosa compañía belga Needcompany visitará por primera vez el FIOT con ‘Un sublime error’, un monólogo interpretado por Gonzalo Cunill, que puede verse mañana sábado a las 20.00 horas. 

Por su parte, Lucas Escobedo se une a la Compañía Nacional de Teatro Clásico en ‘Farra’, una premiada propuesta para todos os públicos, que llega el domingo (20.00 horas). Además, mañana se despide la Rúa dos Contos con el espectáculo de Alex O’Dogherty, ‘Palabras mayores’.

Te puede interesar

El 57% de los carballeses todavía usa el colector verde para tirar los residuos orgánicos

Carballo sumará más de 600 hogares al plan de gestión de los biorresiduos
A. Pérez Cavolo
Una de las actividades de la asociación O Quinteiro de Buño

Andaina, música y gastronomía en el Quinteiro Fest de Buño
Redacción
Una de las ediciones anteriores del festival

Muxía recupera el festival Comarea apostando por la cultura invernal en la comarca
Redacción
Sesión vermú en una pasada edición de la Muiñada

Los 'muíños' vuelven a cobrar vida el fin de semana en Vimianzo
Manuel Froxán Rial