La obra teatral 'Apaga o candil' ya tiene su libro de la mano de Cándido Pazó

Acto de presentación de 'Apaga o candil', de Cándido Pazó Mar Casal

El espectáculo teatral ‘Apaga o candil’, estrenado en el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo en el año 2023, en el 30 aniversario de la muerte de Carlos Díaz, O Xestal, ya está convertido en libro. El autor, Cándido Pazó -el mismo que escribió la obra dramática- lo presentó ayer en el Pazo da Cultura.

En la obra se pone en valor la figura de O Xestal, un pionero de su época que consiguió ser narrador, cómico y humorista. La programación del FIOT continuará durante todo el fin de semana, en el que destacan tres platos fuertes dentro de los espectáculos de sala.

Este viernes regresará a Carballo Gabriel Chamé Buendía, con su versión de Shakespeare ‘Medida por Medida (La culpa es tuya)’. Será a las 21.00 horas en el Pazo. Al mismo tiempo, la prestigiosa compañía belga Needcompany visitará por primera vez el FIOT con ‘Un sublime error’, un monólogo interpretado por Gonzalo Cunill, que puede verse mañana sábado a las 20.00 horas.

Por su parte, Lucas Escobedo se une a la Compañía Nacional de Teatro Clásico en ‘Farra’, una premiada propuesta para todos os públicos, que llega el domingo (20.00 horas). Además, mañana se despide la Rúa dos Contos con el espectáculo de Alex O’Dogherty, ‘Palabras mayores’.