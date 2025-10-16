Sogama aboga por la correcta separación de residuos para reducir en un 48% los costes

Planta de clasificación de Sogama Cedida

En medio del malestar por la subida de la tasa de la basura en algunos concellos gallegos, Sogama difundió un vídeo recordatorio en el que explica cómo los ayuntamientos pueden reducir hasta en un 48% el importe final que pagan por la gestión de los residuos depositados en la bolsa negra, destinada a la fracción no reciclable.

La clave, según detalla la entidad, está en reducir la generación de residuos en origen y realizar una separación correcta de las distintas fracciones, de modo que el volumen de materiales que llegan a tratamiento en la bolsa negra sea el mínimo posible.

La sociedad recuerda que la recogida y gestión de los residuos reciclables, como los envases ligeros (bolsa amarilla), el papel y cartón (bolsa azul) y el vidrio (iglú verde), no tiene coste para los concellos, e incluso genera ingresos a través de las entidades responsables del reciclaje. En cambio, los municipios deben asumir el coste de la bolsa marrón (materia orgánica) y de la bolsa negra, siendo la primera notablemente más barata.

Bolsa marrón

En 2025, el canon de la fracción orgánica se sitúa en 51,40 euros por tonelada, frente a los 83 euros por tonelada de la bolsa negra para los ayuntamientos que cumplen los requisitos establecidos. Esta diferencia de 31,6 euros busca incentivar el compostaje de los residuos orgánicos.

Para facilitar la implantación del contenedor marrón, Sogama puso en marcha, por encargo de la Xunta, una red de 17 instalaciones que incluye cuatro plantas de compostaje (Cervo, Cerceda, Vilanova de Arousa y Verín) y trece centros de transferencia. La inversión total asciende a 45 millones de euros, de los cuales 30 millones proceden de fondos europeos REACT-UE.

Con esta infraestructura, la entidad pretende que la mayoría de los municipios adheridos dispongan de un punto de tratamiento de biorresiduos o de transferencia a menos de 50 kilómetros.

El canon genérico de Sogama para la bolsa negra en 2025 se fijó en 108 euros por tonelada, aunque puede reducirse hasta los 95 euros si los concellos logran disminuir la producción de residuos en un 1% respecto al año anterior o incrementar la recogida de envases o materia orgánica en un mínimo del 3%. Además, con el ingreso de 12 euros por tonelada aportado por la Xunta a través del Fondo Ambiental, el canon puede verse minorado hasta los 83 euros por tonelada.

Según los datos facilitados por Sogama, más del 68% del contenido de la bolsa negra está compuesto por materiales reciclables que deberían depositarse en otros contenedores. En concreto, el 33,6% corresponde a materia orgánica que debería destinarse al contenedor marrón, el 18% a envases, papel y vidrio, y el 17% restante a textiles, madera o escombros que deben gestionarse en puntos limpios.

Solo el 31,2% del total pertenece realmente a residuos no reciclables. Con una correcta separación en origen, los ayuntamientos podrían reducir significativamente su factura por el tratamiento de residuos, optimizando el sistema y cumpliendo los objetivos de sostenibilidad fijados en la estrategia autonómica de gestión ambiental.