Afaber pondrá en marcha 'Rede de familias', un punto de encuentro para los cuidadores

Un acto de la Escola de Cuidadores de Afaber IG

Afaber pondrá en marcha en este mes de octubre un nuevo proyecto denominado ‘Rede de familias’, un espacio donde los cuidadores podrán compartir sus experiencias conviviendo con la enfermedad, intercambiar conocimientos, sensaciones y encontrar un lugar donde se sientan apoyados.

El primer encuentro de la “Rede” tendrá lugar el próximo miércoles 22 de octubre en el Pazo da Cultura de Carballo (17.00 horas). Participará Ireni Music, una artista emergente de A Coruña que presentará uno de los temas que formarán parte de su primer disco “Vínculos”, en el que aborda relaciones personales.

El tema que cantará es “Tiempo”, dedicado a los abuelos, en concreto a su abuela que padece una demencia. Para participar en la ‘Rede de familias’ es necesario inscribirse previamente y las plazas son limitadas. Para anotarse o solicitar más información sobre la nueva propuestas, los interesados pueden ponerse en contacto con los números de teléfono 981 75 85 45 e 625 980 691.