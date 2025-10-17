Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Afaber pondrá en marcha 'Rede de familias', un punto de encuentro para los cuidadores

La primera iniciativa tendrá lugar el próximo miércoles 22 de octubre en el Pazo da Cultura

Redacción
17/10/2025 23:09
Un acto de la Escola de Cuidadores de Afaber
Un acto de la Escola de Cuidadores de Afaber
IG

Afaber pondrá en marcha en este mes de octubre un nuevo proyecto denominado ‘Rede de familias’, un espacio donde los cuidadores podrán compartir sus experiencias conviviendo con la enfermedad, intercambiar conocimientos, sensaciones y encontrar un lugar donde se sientan apoyados.

 El primer encuentro de la “Rede” tendrá lugar el próximo miércoles 22 de octubre en el Pazo da Cultura de Carballo (17.00 horas). Participará Ireni Music, una artista emergente de A Coruña que presentará uno de los temas que formarán parte de su primer disco “Vínculos”, en el que aborda relaciones personales. 

El tema que cantará es “Tiempo”, dedicado a los abuelos, en concreto a su abuela que padece una demencia. Para participar en la ‘Rede de familias’ es necesario inscribirse previamente y las plazas son limitadas. Para anotarse o solicitar más información sobre la nueva propuestas, los interesados pueden ponerse en contacto con los números de teléfono 981 75 85 45 e 625 980 691.

Te puede interesar

Paz Blanco

Haciendo el Galgo: moda con corazón en el primer desfile canino de Galicia
Natalia Serrano
Cándido Pazó, autor de 'Apaga o Candil', en una de sus funciones

Humor y talento gallego en el Ciclo de Teatro de Ponteceso
Redacción
Vista da la playa de Caión, en A Laracha

Un concurso para buscar las mejores fotos en A Laracha
Redacción
Una exposición de calabazas

Procesión de la Santa Compaña y calabazas terroríficas en Muxía
Redacción