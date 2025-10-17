El CCA Carballo lanza una nueva campaña para dinamizar el comercio local por el Samaín

Directivos del CCA, con el alcalde y el edil Ramón Varela, este viernes en la presentación de la campaña Mar Casal

El Centro Comercial Aberto (CCA) Carballo pone en marcha una nueva campaña de dinamización del comercio local por el Samaín, que se desarrollará entre los días 20 y 31 de este mes. El principal objetivo es impulsar las compras en los negocios de proximidad, además de premiar la fidelidad de la clientela.

La propuesta fue presentada este viernes por varios miembros de la directiva, encabezada por la presidenta, Silvana Rama Corral, acompañada el alcalde, Daniel Pérez; y el concejal de Feiras, Ramón Varela. Un total de 34 negocios participan en la campaña, bajo el lema de ‘Truco ou trato?’. Desde el CCA invitan a los vecinos a recorrer los escaparates, adornados para la ocasión y localizar las letras misteriosas escondidas en sus decoraciones de Samaín.

Cada comercio estará identificado con un vinilo de la campaña y una decoración temática, creando un ambiente mágico y misterioso en las calles de la localidad durante los próximos días. Las personas que consigan encontrar todas las letras y formar una o varias de las palabras misteriosas, deberán anotarlas en su tarjeta de participación, disponible en los comercios al realizar una compra. Después deben entregarlas, junto con los tickets, en el punto de recogida situado en la carpa que se instalará en la Praza do Concello el día 31 por la tarde.

Entre los participantes habrá un sorteo de seis cheques de 50 euros cada uno para gastar en los comercios asociados. Además, los que acudan disfrazados tendrán un regalo sorpresa directo en el mismo lugar. El sorteo se celebrará el próximo 3 de noviembre.

El alcalde carballés destacó la creatividad de esta nueva propuesta del CCA en una fecha señalada en toda la comunidad. La presidenta de la entidad por su parte insistió en la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar al comercio local, combinando diversión, compras y espíritu comunitario, como ocurre en esta ocasión.