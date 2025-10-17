El PSOE denuncia la falta de medidas de la Xunta tras los incendios de Ponteceso
La parlamentaria Patricia Iglesias criticó que el PP votase en contra de sus propuestas
La parlamentaria socialista Patricia Iglesias criticó ayer la decisión del PP de votar en contra de una propuesta para pedir a la Xunta que realice trabajos preventivos contra las escorrentías de cenizas provocadas por los incendios del pasado agosto en Ponteceso.
Iglesias instó al Gobierno gallego a tomar medidas para evitar el impacto negativo de los vertidos y “no esperar a que se produzca una afección en el estuario del Anllóns y en los bancos marisqueros”. En la propuesta pedía medidas urgentes para evitar que los residuos de los incendios lleguen al mar mediante barreras de protección, sistemas de filtrado natural y actuaciones urgentes de estabilización de suelos.
Además, pedía un plan específico de rehabilitación ambiental y marina y compensaciones para el sector pesquero y marisquero afectado al caer la producción. Iglesias reclamó poner en marcha un programa de seguimiento científico y técnico sobre la evolución de la calidad del agua y el estado de los bancos marisqueros, incluido el impacto de los incendios en los ecosistemas, además de campañas de sensibilización y colaboración ciudadana para reforzar la protección ambiental y garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas vinculadas al mar.