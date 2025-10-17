Humor y talento gallego en el Ciclo de Teatro de Ponteceso

Cándido Pazó, autor de 'Apaga o Candil', en una de sus funciones IG

El edificio das escolas de Ponteceso volverá a acoger una nueva edición del Ciclo de Teatro, la número 32, que dará comienzo el día 1 de noviembre. Durante los sábados de ese mes habrá un encuentro con el mejor teatro gallego contemporáneo, con cinco propuestas muy variadas en las que se combina comedia, reflexión y crítica social.

El ciclo abrirá con la obra “O proceso” de la compañía Malasombra, una sátira llena de ironía sobre el poder y la burocracia. El 8 de noviembre será e turno de Lila Teatro con “Rara avis 3.0”, una pieza que representa la empatía, el coraje, la perseverancia y un particular sentido del humor. El día 15, Contraproducións presentará “Apaga o candil”, una comedia inteligente que invita a pensar sobre la convivencia y las relaciones humanas, que se estrenó en el FIOT de Carballo hace dos años.

La obra fue escrita por Cándido Pazó, con un recorrido por la vida de Carlos Díaz O Xestal. El pasado jueves, precisamente, Cándido Pazó presentó el libro con el mismo título en Carballo. El ciclo de teatro continuará el día 22 de noviembre con A&Z Producións, que llevará “A limpadora, a psiquiatra e o marido asesor”, una propuesta fresca y divertida sobre el enredo de lasa relaciones personales y profesionales.

El día 29 cerrará el certamen De Ste Xeito con la obra “Neura”, una comedia contemporánea sobre el estrés y la vida moderna. La concejala de Cultura, Raquel Fondo, destaca que este ciclo ya forma “parte da identidade cultural de Ponteceso. “Ano tras ano, o teatro demostra ser unha ferramenta fundamental para unir á veciñanza e fomentar o pensamento crítico a través da risa e a emoción”, añadió Fondo, al tiempo que subrayó la calidad artística de todas las compañías participantes.