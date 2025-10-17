Un concurso para buscar las mejores fotos en A Laracha

Vista da la playa de Caión, en A Laracha IG

El Concello convoca la cuarta edición del concurso de fotografía ‘A Laracha no obxectivo’, en el que invita a participar a profesionales y aficionados de todas las edades. Las bases pueden consultarse en la web municipal a partir del lunes, cuando se abre el plazo de inscripción, que rematará el 13 de noviembre.

El principal objetivo del certamen es recoger las imágenes que muestren la riqueza y la diversidad del municipio, poniendo en valor la belleza y la identidad de A Laracha a través de la mirada de los participantes, tal como indican desde el Gobierno local. El concurso mantiene las dos modalidades de años anteriores, con un total de 1.500 euros en premios. En la categoría generan hay tres premios de 600, 400 y 250 euros respectivamente.

Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías inéditas en soporte digital, realizadas dentro del municipio y fácilmente reconocibles. En la modalidad de Redes Sociales habrá un único premio dotado con 250 euros para la fotografía que obtenga más reacciones positivas en el Facebook del Concello de A Laracha.