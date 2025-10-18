Andainas y danzas para apoyar la lucha contra el cáncer de mama

Danza Rosa en Camariñas este sábado Cedida

Camariñas se tiñó de rosa este sábado por la tarde en su tradicional Danza Rosa, con cientos de personas participantes en la andaina solidaria, con arcos rosas, en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.

También hubo una andaina solidaria en Cabana por la misma causa y en Carballo, iluminaron el Concello de color roso y colgaron la pancarta con el lema de este año ‘Tomámolo a peito’. Este domingo, Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, coincide con la marcha solidaria que se celebra en Carballo organizada por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).