Denuncian el "oscurantismo" del alcalde en la ampliación de una vía en Verdes

Labores de limpieza en el refugio de Verdes en una imagen de archivo IG

Afectados por el proyecto de expropiación de las fincas en las que se ampliará un vial en el lugar de Ervelleira, en Verdes (Coristanco) denuncian el “oscurantismo e autoritarismo” del alcalde, Juan Carlos García Pose, en este asunto.

En primer lugar les llama la atención que a pesar de que el proyecto data de septiembre de 2024, no se enteraron hasta el viernes cuando se puso en contacto con ellos el portavoz del PSOE, y también muestran su sorpresa porque se lleve a pleno este lunes por la vía de urgencia.

Los afectados quieren saber cual es la “necesidade” de abrir el proceso de expropiación ahora, que desconocen los afectados. Además, tachan de “arbitraria e discriminatoria” una de las medidas que se contemplan en el proyecto, que afirma que la “expropiación só se realiza nun único marxe do vial, posto que na outra marxe existen construcións tradicionais”.

Los afectados se preguntan por qué el alcalde no se reúne con las personas perjudicadas para intentar buscar una solución conjunta e incluso más ambiciosa para terminar con los problemas de tráfico que hay en el acceso al Refuxio de Verdes. Aún así, reconocen no estar en contra del proyecto, sino de las “formas do alcalde”.