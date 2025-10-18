Llega al FIOT 'Farra' con circo, teatro y música en directo

Una escena de la función de Gabriel Chamé Buendía el viernes Mar Casal

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo encara su recta final con nuevos estrenos y espectáculos para todos los públicos, con la mirada puesta en una revisión de grandes clásicos. El viernes el argentino Gabriel Chamé Buendia consiguió reinventar en su función ‘Medida x Medida (La culpa es tuya)’ a Shakespeare desde el humor físico, el clown y un lenguaje escénico lúdico que recordaba la mejor tradición juglaresca. La buena acogida del público se tradujo en una fuerte ovación a los actores.

Este sábado continuaron las funciones del Certame Micro-Escenas M², con dos nuevas interpretaciones. En la terraza de la cafetería del Pazo da Cultura se pudo ver ‘Covers²’, una tragicomedia sobre la despersonalización, mientras que en la residencia de mayores pudieron disfrutar con ‘O novo’, una pieza realizada a partir de una investigación con los propios residentes que propone un puente en las distintas generaciones.

En la programación de sala aterrizó este sábado la prestigiosa compañía belga Needcompany, que visita por primera vez el festival, con el monólogo ‘Un sublime error’ interpretado por Gonzalo Cunill. La programación del fin de semana culmina este domingo con la interpretación de ‘Farra’, una premiada propuesta para todos los publicos. Ganador del Premio Max 2025 al mejor espectáculo musical, la obra combina circo, teatro, música en directo, verso y tradición barroca. Será hoy a las 20.00 horas.

Además, el público tendrá la oportunidad de escuchar al director, Lucas Escobedo, y otros miembros del elenco en la Escola do Espectador das Ondas, a las 12.30 en el Pazo. Por la tarde (18) llega a Sofán el FIOT en Ruta con ‘Mala vida e pior morte de Ricardo III’, que protagoniza Evaristo Calvo.