Bergantiños

Ponteceso habilitará una oficina para gestionar conjuntamente el monte calcinado

El alcalde mantuvo una reunión con las personas afectadas por los incendios 

Redacción
18/10/2025 22:12
Reunión con los vecinos de O Couto y A Graña este viernes
Reunión con los vecinos de O Couto y A Graña este viernes
Cedida

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato; el teniente de alcalde, Constantino Fernández; y el responsable de Emergencias, Rubén Pérez, se reunieron el viernes con vecinos de las parroquias de O Couto y A Graña para abordar las distintas posibilidades de gestión del monte afectado por los incendios del pasado verano. 

En el encuentro el regidor anunció que en los próximos días se abrirá una oficina de apoyo a los vecinos afectados por el fuego para facilitar la coordinación e impulsar posibles agrupaciones forestales conjuntas. La oficina también servirá para contactar con todas las personas propietarias de los terrenos afectados y su disposición a participar en la iniciativa, de carácter voluntario. 

“Queremos ofrecer acompañamento técnico e administrativo para que esta oportunidade chegue a bo porto. A xestión conxunta pode ser unha vía moi proveitosa para o futuro dos nosos montes”, indicó el regidor. En el encuentro también participaron miembros de la Axencia Forestal Galega, que ofrecieron información y asesoramiento sobre las alternativas para la recuperación y puesta en valor de los terrenos calcinados. El acto estuvo muy concurrido, al despertar mucho interés por parte de los vecinos. 

