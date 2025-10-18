Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Quinteiro Fest, Muiñada y setas animan la jornada en la Costa da Morte

En Buño y Vimianzo disfrutaron de la música y la gastronomía y en Carballo de la micología

Redacción
18/10/2025 22:27
Asistentes al Quinteiro Fest recogen su comida en Buño
Raúl López Molina

Música, gastronomía y setas fueron grandes protagonistas este sábado en la Costa da Morte. La Muiñada de Vimianzo y el Quinteiro Fest en Buño (Malpica) se convirtieron en las citas festivas principales, con buena música para abrir el apetito.

 En la capital de Soneira la fiesta ya comenzó el viernes con el concierto de Paracetafolk y ayer continuó con una ruta teatral por San Fins, sesión vermú con las pandereteiras de Bouba. Juegos, ‘debullado do millo’, visitas al “muíño”, obradoiro de baile con Pablo Castro y foliada completaron la oferta por la tarde. Y por la noche, estaban previstos los conciertos de Ringorrango, A Banda das Crechas y Omiri, todo aderezado con comida típica como filloas o “papas de arroz”, entre otras cosas. 

En Buño iniciaron la jornada festiva con un andaina para seguir con la música de Laura Añón, JJ Compota y Ángel Sevilla y culminar con una comida. La tarde estuvo amenizada por Laura Añón y dj Grobas. En Carballo la asociación Lumieira comenzó sus jornadas micológicas con salida a primera hora para recoger ejemplares, que catalogaron por la tarde con Manuel Pose, y por último, una charla con José María Costa.

