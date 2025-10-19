De 'Farra' para despedir un intenso fin de semana de FIOT

Nada mejor que grandes dosis de ‘Farra’ para terminar un intenso fin de semana de Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) en Carballo. Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenaron este domingo la función en Galicia, muy aplaudida por el público carballés.

Entre danzas, versos, cantos, juegos y celebraciones, los actores abrieron la puerta a la fiesta, a la música, a la acrobacia y a la comedia. Fue un espectáculo para reivindicar la celebración, la cultura y la comunidad frente al ritmo frenético de la sociedad actual, conectando con el público desde el primer momento. Ayer por la mañana también hubo una charla alrededor de ‘Farra’ con los protagonistas de la pieza, dentro del Onda Fiot, y este lunes será presentada para el alumnado de los institutos del municipio, dentro de la programación del Fioteen.

La noche del sábado también se despedía uno de los ciclos con mayor acogida del festival, la Rúa dos Contos. Lo hizo por todo lo alto y con otro estreno en Galicia, ‘Palabras mayores’, de Álex O’Dogherty, un artista polifacético que mostró todo su poderío sobre el escenario. Además, en la programación de sala hubo otro estreno en Galicia, ‘Un sublime error, de la compañía belga Needcompany con texto de Jan Lawers, y una interpretación magistral del argentino Gonzalo Cunill.

Este domingo el teatro también llegó a la localidad de O Tarambollo, en la parroquia de Sofán, con ‘Mala vida e pior morte de Ricardo III’, interpretado por Evaristo Calvo. Entre la madera del aserradero, el protagonista no podía encontrar mejor lugar para la recreación magistral de esta pieza. El FIOT volverá el próximo jueves.