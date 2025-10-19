La Costa da Morte 'marcha' contra el cáncer con mareas verdes y rosas

Andaina solidaria contra el cáncer en Carballo este domingo Raúl López Molina

La Costa da Morte ‘marcha’ de nuevo contra el cáncer con diferentes iniciativas en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se celebró este domingo 19 de octubre. Las juntas locales de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) realizan diferentes iniciativas con un único fin: recaudar fondos para destinar a la investigación de esta enfermedad.

Aunque las andainas solidarias son las más habituales en toda la zona, también se llevan a cabo otras actividades como cadenas humanas o las iluminaciones en los edificios públicos para visibilizar la enfermedad y apoyar a las personas que la sufren. Con el color rosa característico asociado al cáncer de mama, en esta ocasión se combinan las mareas rosas y verdes en las diferentes iniciativas.

La última fue la Andaina Solidaria que tuvo lugar este domingo en Carballo, promovida por la junta local de la AECC. Ni la lluvia que cayó durante la mañana impidió la celebración de la marcha, aunque estuvo algo menos concurrida. Según explicó la presidenta de la entidad, Ana Casais, había más de 300 personas inscritas en la andaina, que finalmente se quedarían en la mitad. Ataviados con paraguas y chuvasqueros, los participantes salieron de la Praza do Concello y realizaron la ruta habitual por la zona del Bosque, de unos 5 kilómetros, en una verdadera marea verde, el color que simboliza la esperanza para los enfermos de cáncer.

La junta local de la AECC también desplegó el sábado una pancarta rosa en la casa consistorial con el lema de este año “O cancro de mama tomámolo a peito’. El alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Igualdade, Servizos Sociais e Sanidade, Maica Ures, acompañaron a las integrantes de la junta local de la AECC en la colocación de la pancarta y en la mesa informativa que montaron en la plaza. La Concejalía de Deportes también se sumó a la visibilización de la enfermedad con la distribución de camisetas conmemorativas del 19 de octubre con el lema “Deporte é saúde” entre todos los equipos femeninos que disputaron competiciones en Carballo este fin de semana.

En Malpica quisieron igualmente mostrar su apoyo a todas las personas que lucharon contra el cáncer de mama, o lo están haciendo en estos momentos. Representantes de las entidades deportivas del municipio —Sporting de Seaia, U.D. Cerqueda, S.C.D. Malpica y One Surf Academy— participaron en el acto realizado delante del Concello para expresar su solidaridad. También asistieron miembros de la Corporación municipal y representantes de la junta local de la Asociación Contra el Cáncer, que reitera su compromiso, sensibilización y apoyo a quienes tienen que enfrentarse a esta enfermedad.

En Camariñas el pasado sábado se celebró la quinta Danza Rosa, con una andaina muy concurida portando arcos rosas. La alcaldesa, Sandra Ínsua, destacó el papel de las mujeres que luchan y superan la enfermedad, en un duro camino tanto para la víctima como para las personas que la rodean. La regidora subrayó que la Danza Rosa “é unha homenaxe a todas elas: ás que loitan, ás que superaron o cancro e tamén ás que quedaron no camiño, pero que seguen presentes en cada paso e en cada aplauso”.

Como muestra de apoyo y solidaridad, Sandra Ínsua subrayó la fuerza colectiva que define esta localidad, muy concienciada con esta causa. “Cando as mulleres se unen, nada é imposible. Camariñas é un exemplo de solidariedade, humanidade e compromiso coa vida”, incidió la alcaldesa. El Concello de Camariñas agradeció la colaboración de la AECC y la implicación de las mujeres del pueblo, que año tras año convierten la Danza Rosa en un emotivo símbolo de esperanza e loita compartida.

El sábado también se celebraba otra andaina solidaria en Cabana, organiza por la junta local de la AECC, que preside Julia Blanco. Antes de comenzar, los asistentes, vestidos de verde para la ocasión, realizaron la habitual demostración de zumba en la plaza.

En Coristanco la junta local se concentró el sábado delante del Concello mientras se iluminaba el edificio de color rosa. Además, la entidad prepara la comida solidaria que tendrá lugar el próximo domingo en el pabellón municipal, a partir de las dos de la tarde.

El próximo domingo también se celebra en Fisterra la cadena humana que estaba prevista ayer, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. Las malas condiciones meteorológicas obligaron a aplazar esta propuesta.