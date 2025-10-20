Declaración ambiental favorable para la ampliación de la fábrica San Juan Aislamientos

Vista de la rotonda que accede al polígono de Bértoa EC

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para la ampliación de la fábrica de San Juan Aislamientos y Embalajes, situada en Bértoa, en el municipio carballés, aunque con varias condiciones a tener cuenta.

Según explicaron desde la Xunta, siempre que se cumpla con lo recogido en el documento ambiental y en el programa de vigilancia, no son previsibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de ahí que no se considere necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

La empresa solicitó autorización para construir una nueva nave que amplíe la capacidad actual de reciclaje de poliestireno expandido que lleva a cabo en la planta actual. La obra se construirá en una sola planta, junto a las actuales instalaciones, con dos zonas diferenciadas, una destinada a lugar de reciclaje y otra para zona de taller vinculado a la actividad. La superficie total será de 1.980 metros cuadrados.

La Xunta considera que los residuos no provocarán una afectación negativa, siempre y cuando sean tratados de forma adecuada. Tampoco aprecia riesgos de accidentes significativos que podrían dañar al medio. De todas formas, advierte de que durante el desarrollo del proyecto deberán aplicar las medidas protectoras adecuadas referidas a la protección de la atmósfera, población salud; de las aguas y los lechos fluviales, así como la correcta gestión de residuos y la protección de fauna, la vegetación y otros valores naturales.

También se detalla que no podrá producirse ninguna alteración ni remoción del suelo natural fuera del ámbito de influencia de las actuaciones proyectadas. En cuanto a la gestión de residuos, detallan que deberán adoptarse todas las medidas necesarias para reducir la cantidad de desechos y tendrán que ser tratados según la legislación vigente. En caso de almacenamiento temporal de residuos, se cumplirán escrupulosamente todas las medidas para evitar afecciones al medio ambiente. En cuanto a los residuos peligrosos, de ser el caso, deberán introducirse en bidones estancos dotados de cubetos de retención para evitar la contaminación por vertido.

Los promotores deberán adoptar el programa de vigilancia y seguimiento ambiental diseñado, además de elaborar un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas.