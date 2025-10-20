Mi cuenta

Domingos de baile en Carballo

Nueva jornada de disfrute para los mayores, con una animada sesión de tarde 

Redacción
20/10/2025 22:12
Sesión de baile el domingo en el mercado de Carballo
Raúl López Molina

La tarde de los domingos es tiempo de baile en Carballo, al igual que en otros concellos de la Costa da Morte. El pasado domingo el mercado de abastos se llenó de nuevo de fiesta, animada por el trío Karma, que invitó a bailar desde el primer momento. 

Al ritmo de pasodoble, cumbias o bachatas, entre otros, los asistentes demostraron sus habilidades con el baile, tal como ocurre cada semana. El próximo domingo la tarde estará amenizada por el dúo Marineda, por lo que la fiesta estará de nuevo garantizada. 

