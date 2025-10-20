El GDR Costa da Morte participa en Asturias en un encuentro con homólogos de otras regiones

La representación del GDR Costa da Morte posando en tierras asturianas Cedida

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte participó en un encuentro interregional en Asturias en el marco del proyecto de cooperación ‘Nueva economía para la aldea del siglo XXI’, proyecto cofinanciado por el fondo Feader, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Xunta, al amparo del programa Leader.

El objetivo es fortalecer la cooperación interregional y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo rural, basado en la sostenibilidad, la innovación social y la resiliencia de las comunidades locales.

Representantes del GDR Costa da Morte participaron junto con el GDR Monteval (Ourense), y otros representantes de la ADR Tolosaldea (País Vasco) y de los grupos asturianos Oriente de Asturias, Comarca de la Sidra y Alto Narcea Muniellos, en una visita de estudio a varios puntos estratégicos del oriente asturiano, para conocer proyectos locales inspiradores en los municipios de Llanes, Cabrales y Cangas del Narcea.

Durante tres días, las delegaciones conocieron de primera mano experiencias innovadoras en sostenibilidad, transformación económica y dinamización social del medio rural.

En la presentación del proyecto se puso en valor la creación de una alianza entre Galicia, el País Vasco y Asturias para promover proyectos piloto y redes colaborativas que impulsen una economía rural más verde e inclusiva.

La primera jornada comenzó en Llanes, donde se presentaron iniciativas vinculadas al turismo sostenible, la economía azul y el patrimonio cultural.

La agenda incluyó visitas a proyectos subvencionados a través del programa Leader y a espacios colaborativos.

El segundo día tuvo lugar en Cabrales. Los participantes conocieron proyectos de transformación agroalimentaria con base local, gestionados por jóvenes emprendedores que están dinamizando el entorno rural sin desarraigarse, todo ello de la mano de representantes de la Asociación de Asiegu.

La última parada fue Moal. Allí compartieron experiencias sobre digitalización de pueblos, gobernanza participativa y nuevas formas de vida rural que apuestan por el retorno de población joven.

Esta visita supone un paso adelante en la construcción de una red de trabajo conjunta