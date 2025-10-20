La Xunta destina casi 5 millones al polígono industrial de Bértoa

Vista del polígono de Bértoa, en Carballo IG

La Xunta presentó este lunes los presupuestos para el próximo año, en los que figuran partidas para diferentes infraestructuras en la Costa da Morte. Entre ellas destaca el proyecto para la ampliación del polígono industrial de Bértoa, en Carballo, que iniciará su despegue definitivo el año que viene. La Consellería de Economía e Industria destina una partida de 4,8 millones de euros, lo que permitirá iniciar las obras en 2027. Se prevé que estén listas en 2028.

Esta tercera fase de ampliación contará con una inversión de más de 28 millones de euros y sumará 629.587 metros cuadrados a la superficie total de 1,2 millones que tiene actualmente el parque empresarial –un 51% de incremento– y que ya está agotada. Se trata de una vieja demanda de los empresarios y del Concello de Carballo, puesto que ya no existe suelo disponible para el asentamiento de nuevas empresas ni para ampliaciones de las ya existentes. A principios de este año Xestur formalizó la venta de las últimas parcelas de promoción pública que quedaban.

El Consello da Xunta ya aprobó en el pasado mes de septiembre el plan de ordenación del polígono industrial de Bértoa con el objetivo de poder iniciar en 2027 las obras. El mismo día, la Administración autonómica anunciaba que estaban trabajando en el proyecto de urbanización de la ampliación con la previsión de comenzar su tramitación en el último trimestre. El documento presupuestario recoge también una partida de 626.000 para la creación del parque empresarial en Coristanco, que de momento continúa pendiente.

Otras de las partidas destacadas que figuran en los presupuestos corresponden a la Consellería de Infraestructuras, que suelen ser recurrentes en todos los ejercicios. Para la ampliación de la vía de alta capacidad entre Baio (Zas) y Berdoias (Vimianzo) se destinan 8 millones de euros. Es la misma cifra que aparecía consignada en las cuentas de este 2025, aunque no se ha llevado a cabo ninguna actuación. También aparece una partida de 1 millón de euros para la variante de Carballo, otra demanda histórica del Concello y del tejido empresarial. En el proyecto del pasado año aparecían 500.000 euros para esta misma infraestructura.

Otra de las demandas de la población carballesa que se recoge en los presupuestos es el centro integral de salud, con una inversión de 600.000 euros. De todas formas, esta cifra está condicionada a que se consigan los terrenos para ejecutar las obras, tal como se recoge en el documento.

Al mismo tiempo, la Consellería de Sanidade prevé continuar con la mejora del equipamiento en el hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee, con la adquisición de un mamógrafo, por un importe de más de 325.000 euros.

Las infraestructuras de saneamiento y depuración ocupan un lugar destacado en el documento presentado por la Xunta de Galicia, con actuaciones en varios concellos de la comarca. La más cuantiosa se refiere a los municipios de Cee y Corcubión, con la construcción de una estación depuradora para dar servicio a la población de los dos concellos, que asciende a un total de 13,9 millones de euros.

Recientemente se ha llevado a cabo una inversión de 8 millones de euros en la renovación de la red de saneamiento ceense y la construcción de un tanque de tormentas, por lo que ahora está pendiente una segunda fase. En el mismo apartado figuran 1,2 millones para la mejora de colectores y depuradora en Beo, en el municipio de Malpica; 1 millón de euros para la construcción de una nueva depuradora en Traba, en el concello de Laxe, y 1,3 millones para mejorar el abastecimiento en Cabana, cuyas actuaciones se están ejecutando.

El documento presupuestario recoge otras inversiones de la Consellería de Educación en la comarca. Aparte de la reforma del instituto Alfredo Brañas de Carballo, cuyas obras ya están en marcha desde hace meses, con una inversión de 1,3 millones de euros, figura una partida de 965.112 euros para una obra nueva en el CEIP O Areal de Camariñas. Además, se recogen 874.000 para las obras de mejora del colegio Pedro Barrié de la Maza, en el municipio de Santa Comba, que ya están en marcha. La Consellería de Cultura por su parte ha reservado una partida de 370.000 euros para obras de restauración en el santuario de la Virxe da Barca, en Muxía, como el encintado exterior y otros trabajos interiores.