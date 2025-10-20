Ponteceso prepara su Feira das Fabas

La Feira das Fabas el pasado año Raúl López Molina

Parece que fue ayer cuando comenzó, pero ya se cumple la XXXIII Feira das Fabas de Ponteceso, con su correspondiente exaltación de una macrofabada. Será el próximo sábado día 25 en el recinto ferial de A Trabe. La actividad coincide en feria en la urbe natal de Eduardo Pondal, y las actividades se desarrollarán entre las 11.45 y 13.30 horas. Habrá pasacalles del grupo “Os Picurruchos”.

El inicio de la exaltación gastronómica incluye a las 14 horas el pregón de Gil da Campara, que constituye un homenaje a los ganaderos de la zona, y a continuación se procede a la exaltación de la macrofabada en un recipiente gigante de aluminio. Desde las 16 horas se ofrece musical con la actuación de Judith Cundins.

La venta de entradas se inició ayer lunes en el departamento de tesorería del consistorio, o también en la jornada de la fiesta en el mismo recinto de A Trabe. Esta cita tiene el complemento de ofrecer alternativas locales en materia de ocio y visitas al variado comercio local, además de un amplio abanico de establecimientos de hostelería. La fiesta cuenta con la iniciativa del Concello de Ponteceso, y la colaboración de la Diputación de A Coruña.