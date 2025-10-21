Los presupuestos de la Xunta para la Costa da Morte: “moi positivos” para el PP, “raquíticos” y “nefastos” para PSOE y BNG

Los diputados del PP Paula Mouzo y Rubén Lorenzo Cedida

Los presupuestos autonómicos para 2026 presentados por la Xunta y, en concreto, las partidas previstas para la Costa da Morte, han generado reacciones opuestas entre PP, PSOE y BNG. Mientras el Partido Popular los califica de “moi positivos” y asegura que responden “ás necesidades da comarca”, el PSOE los considera “raquíticos e decepcionantes”, acusando al Gobierno gallego de repetir promesas que, año tras año, no se ejecutan. El BNG, por su parte, asegura que son “nefastos e puro fume”.

Los diputados autonómicos del PP por la comarca, Paula Mouzo y Rubén Lorenzo, destacaron el “gran protagonismo” de las inversiones previstas para la zona. Resaltaron especialmente los ocho millones de euros previstos para impulsar la VAC Baio-Berdoias, con partidas comprometidas de 10 millones en 2027 y 12 millones en 2028.

“Falamos dunha infraestrutura fundamental para vertebrar a nosa comarca e para mellorar a mobilidade de toda a nosa xente”, afirmaron. Los populares señalaron también el medio millón de euros destinado a la variante de Carballo, que alcanzará una inversión 22 millones de euros, y resaltaron la “clara aposta polo solo industrial” con partidas específicas para la ampliación del polígono de Carballo, el proyecto del polígono de Coristanco y el futuro polígono de Cabana.

En materia de infraestructuras hidráulicas, Mouzo y Lorenzo subrayaron los 306.000 euros para continuar con las obras de prevención de inundaciones en el río Anllóns, y otras inversiones que alcanzan los 6,4 millóns para Carballo y Ponteceso. Los diputados populares destacaron también los 13,9 millóns de euros para la depuradora de Cee-Corcubión, 1,2 millones para Beo (Malpica) y un millón para Traba (Laxe) y las inversiones en el ámbito educativo y en materia sanitaria.

Frente a esta valoración positiva, la diputada socialista Patricia Iglesias Rey lamentó que los presupuestos de la Xunta “inclúen os compromisos de sempre coa Costa da Morte e Bergantiños que logo non se executan”. Iglesias criticó que “estas promesas son incumpridas ano tras ano desde que o PP chegou ao goberno”, y recordó que proyectos como la variante de Carballo o la autovía de la Costa da Morte llevan años sin materializarse.

La parlamentaria señaló que el tramo de 5,5 kilómetros anunciado por Feijóo en 2014 “non vai ser autovía porque non vai haber nin sequera dobre vía”, y consideró que “isto amosa unha incoherencia e unha hipocresía do goberno galego, que debuxa no papel infraestruturas básicas tanto na Costa da Morte como en Bergantiños, pero logo non se executan”.

Por su parte, el BNG de la Costa da Morte aseguró que las cuentas presentadas esta semana por el ejecutivo autonómico muestran “a falta total de compromiso coa nosa comarca”, en palabras de Xurxo Rodríguez. Los nacionalistas recordaron que ya en los presupuestos de este año hay una partida de ocho millones de euros para la autovía que no se ejecutaron, y que ahora se vuelven a incluir cuando la partida de gasto para 2026 era de diez millones.

Rodríguez denunció que el gobierno popular en la Xunta “quere tratarnos por parvos aos habitantes da comarca”, e insistió en la falta de servicios que sufre la comarca. “O que necesitamos son máis e mellores servizos sociais e sanitarios, un transporte público digno e políticas de vivenda que faciliten o acceso á mesma; a Xunta non dispón nos orzamentos para 2026 nin un só euro para vivenda pública nas comarcas de Soneira e Fisterra”.

Asimismo, recordó que el gobierno gallego “tampouco prevé na nosa zona para 2026 ningún centro de día e nin unha soa residencia de maiores, que son servizos moi necesarios e que a xente está a demandar”.