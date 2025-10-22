El FIOT entra en su recta final con un nuevo estreno de la actriz María Galiana

Una escena del espectáculo 'Farra' el pasado domingo Raúl López Molina

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo entra su recta final en el penúltimo fin de semana de espectáculos. El circo contemporáneo, el clown y el microteatro vuelven a ser protagonistas estos días, en el que también llega otro estreno en Galicia, ‘Yo solo quiero irme a Francia’, con la veterana actriz María Galiana, este sábado.

Para abrir boca, este jueves el actor y bailarín gallego Bal Castro presentará su proyecto ‘Instinto Desexo’, en el marco de las Residencias Paraíso, en el Pazo da Cultura (20.00 horas). Esta tarde la Diputación también organiza las jornadas ‘Cultura para todas: acceso e inclusión nas actividades culturais’, en el marco del festival, donde se abordará la accesibilidad a la cultura. El espectáculo previsto para el viernes dirigido por Sergio Peris-Mencheta hubo que cancelarlo debido a la baja médica del protagonista.

Dentro de la programación de sala, el sábado llegará una de las piezas más esperadas del festival, ‘Yo solo quiero irme a Francia’, la nueva aventura escénica de Contraproducións. Además de la veterana María Galiana, forman parte del elenco las actrices Alicia Armenteros, Nieves de Medina y Anna Mayo. Antes de la función, las protagonistas y la productora participarán en el espacio Café con..., abierto a todos los públicos.

El domingo, el OTNI acercará el mejor circo contemporáneo con ‘Masa madre’, de Cía Caí, mientras que el FIOT en Ruta llegará a Verdillo con la obra ‘Absurdia’, de la mano de The Momento Impro. El festival clausura el sábado la VIII edición del Certame de Micro-Escenas M2 con la representación de dos nuevas creaciones: ‘Alicia Wants To’, de Bengala Teatro Físico; y ‘Gracias por su visita’, de Uxía Algarra, con varios pases en la residencia de mayores y en el Pazo da Cultura, respectivamente.