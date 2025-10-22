Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

García Mira analiza en Italia y China el impacto del cambio climático en las ciudades

Las ponencias se desarrollan en el marco de programas de investigación conjuntos entre la Comisión Europea y el Gobierno chino.

Redacción
22/10/2025 21:01
Ricardo García Mira con el presidente de China
Ricardo García Mira con el presidente de China Xi Jinping
Cedida

El profesor baiés Ricardo García Mira, catedrático de Psicología Ambiental de la Universidade da Coruña, realizará en los próximos días dos estancias académicas en Italia y China para analizar el impacto del cambio climático en el desarrollo urbano, en el marco de programas de investigación conjuntos entre la Comisión Europea y el Gobierno chino. 

El 25 de octubre, García Mira impartirá una conferencia en la Universidad de Cagliari titulada “Los procesos de sostenibilidad en la investigación psicológica de las relaciones entre las personas y el medio ambiente”, dentro del programa europeo MUSA, financiado con fondos Next Generation. 

Posteriormente, el 1 de noviembre, ofrecerá en Wuhan la ponencia “Renovación urbana con soluciones basadas en la naturaleza: cohesión social y seguridad”, aspectos que ha venido explorando en su grupo de investigación. 

Las visitas buscan reforzar la colaboración entre el CITEEC y universidades internacionales en torno a la transición ecológica. “Buscamos comprender los aspectos sociales de la transición ecológica e identificar cómo pueden favorecer el desarrollo económico, la cohesión social y la seguridad”, explicó el investigador.

Te puede interesar

El teleclub de Buño

El teleclub de Buño se transformará en un centro contra la soledad no deseada
Manuel Froxán Rial
De izquierda a derecha: Brais, Alberto, Helen, Guille e Aarón | CEDIDA

El IES Eduardo Pondal participará en el GaliciaSkills con cinco representantes
Redacción
Una clase de apicultura en la EFA Fonteboa

Fonteboa abre la inscripción para el Programa integral de formación apícola 2025-2026
Manuel Froxán Rial
Ricardo García Mira durante su etapa en el Congreso

García Mira analiza en Italia y China el impacto del cambio climático en las ciudades
Redacción