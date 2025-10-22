García Mira analiza en Italia y China el impacto del cambio climático en las ciudades

Ricardo García Mira con el presidente de China Xi Jinping Cedida

El profesor baiés Ricardo García Mira, catedrático de Psicología Ambiental de la Universidade da Coruña, realizará en los próximos días dos estancias académicas en Italia y China para analizar el impacto del cambio climático en el desarrollo urbano, en el marco de programas de investigación conjuntos entre la Comisión Europea y el Gobierno chino.

El 25 de octubre, García Mira impartirá una conferencia en la Universidad de Cagliari titulada “Los procesos de sostenibilidad en la investigación psicológica de las relaciones entre las personas y el medio ambiente”, dentro del programa europeo MUSA, financiado con fondos Next Generation.

Posteriormente, el 1 de noviembre, ofrecerá en Wuhan la ponencia “Renovación urbana con soluciones basadas en la naturaleza: cohesión social y seguridad”, aspectos que ha venido explorando en su grupo de investigación.

Las visitas buscan reforzar la colaboración entre el CITEEC y universidades internacionales en torno a la transición ecológica. “Buscamos comprender los aspectos sociales de la transición ecológica e identificar cómo pueden favorecer el desarrollo económico, la cohesión social y la seguridad”, explicó el investigador.