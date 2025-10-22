Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Las Amas de Casa de Ponteceso visitan el Melga

El director, Ricardo Pérez y Verdes, fue el encargado de realizar la visita guiada

Redacción
22/10/2025 21:12
La Asociación de Amas de Casa de Ponteceso en su visita al Melga
La Asociación de Amas de Casa de Ponteceso en su visita al Melga
Cedida

Cerca de 40 personas de la Asociación de Amas de Casa de Ponteceso visitaron ayer las instalaciones del Melga, de la mano de Ricardo Pérez y Verdes. La mayoría eran mujeres, aunque también acudió algún hombre. 

La presidenta de la entidad, Aurora María Jorge, lo obsequió con dos muñecas de maíz y dos títeres, que colocó en las vitrinas de las instalaciones para su exposición al público.  

