Las Amas de Casa de Ponteceso visitan el Melga

La Asociación de Amas de Casa de Ponteceso en su visita al Melga Cedida

Cerca de 40 personas de la Asociación de Amas de Casa de Ponteceso visitaron ayer las instalaciones del Melga, de la mano de Ricardo Pérez y Verdes. La mayoría eran mujeres, aunque también acudió algún hombre.

La presidenta de la entidad, Aurora María Jorge, lo obsequió con dos muñecas de maíz y dos títeres, que colocó en las vitrinas de las instalaciones para su exposición al público.