Bergantiños

Es otoño en la feria de Carballo

Los productos típicos de temporada se mezclan con los habituales de la huerta

Redacción
23/10/2025 21:48
Uno de los puestos de verduras en la feira de Carballo
Uno de los puestos de verduras en la feira de Carballo
Mar Casal

Los productos de la temporada otoñal vuelven a ser otro importante reclamo en el mercado semanal de Carballo. Las castañas, de buen tamaño, fueron muy demandadas de nuevo durante la mañana. 

A los alimentos de otoño se suman los habituales de huerta, como repollo, coliflor o nabizas, así como cebollas, tomates, pimientos o patatas, entre otros muchos. Los huevos y la miel son otra apuesta segura en los feriales, y ayer no podía ser menos. Además, la cercanía de Difuntos aumentó la oferta de flores y plantas.

