Es otoño en la feria de Carballo

Uno de los puestos de verduras en la feira de Carballo Mar Casal

Los productos de la temporada otoñal vuelven a ser otro importante reclamo en el mercado semanal de Carballo. Las castañas, de buen tamaño, fueron muy demandadas de nuevo durante la mañana.

A los alimentos de otoño se suman los habituales de huerta, como repollo, coliflor o nabizas, así como cebollas, tomates, pimientos o patatas, entre otros muchos. Los huevos y la miel son otra apuesta segura en los feriales, y ayer no podía ser menos. Además, la cercanía de Difuntos aumentó la oferta de flores y plantas.