Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Escolares de distintos colegios de Cerceda recorren un tramo de la Vía Verde CTL

La actividad buscaba dar a conocer ese recurso y promover los hábitos saludables

Redacción
23/10/2025 21:48
En la actividad participaron escolares del CPI O Cruce y del CEIP Celso Emilio Ferrerio de A Silva
En la actividad participaron escolares del CPI O Cruce y del CEIP Celso Emilio Ferrerio de A Silva

Un grupo de 40 escolares de las colegios CPI O Cruce de Cerceda y del CEIP Celso Emilio Ferreiro de A Silva conocieron el pasado miércoles un tramo de la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle que discurre por antiguas vías ferroviarias ahora en desuso. 

Los escolares hicieron un recorrido a pie por la antigua vía del tren, con salida de la estación de Queixas-Londoño y llega a la estación Cerceda-Queixas. 

En la actividad también participaron el regidor cercedense, Juan Manuel Rodríguez, así como las concejalas Catrina Queijo y Cristina Capelán. 

La finalidad perseguida era la de dar a conocer este recurso, combinando aprendizaje experiencial y fomento de los hábitos de vída saludables.

 La iniciativa se enmarcó dentro del programa ‘As Novas Xeracións da Vía Verde CTL', promovido por los concellos por los que discurre la senda.

Te puede interesar

Rotonda de la AC-552 de Carballo desde donde partirá la circunvalación

El polígono de Carballo ve insuficiente la dotación presupuestaria para la variante
A. Pérez Cavolo
Un Policía Local recoge datos de los tres vehìculos implicados

Colisión por alcance en la rúa Vázquez de Parga de Carballo con dos personas heridas
Manuel Froxán Rial
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista

El PSOE larachés pide que se reúna la junta de seguridad por la falta de efectivos de Policía Local
Manuel Froxán Rial
Festival Comarea na pasada edición

Carlangas e Coco María, no festival Comarea de Muxía
Redacción