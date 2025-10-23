Escolares de distintos colegios de Cerceda recorren un tramo de la Vía Verde CTL

En la actividad participaron escolares del CPI O Cruce y del CEIP Celso Emilio Ferrerio de A Silva

Un grupo de 40 escolares de las colegios CPI O Cruce de Cerceda y del CEIP Celso Emilio Ferreiro de A Silva conocieron el pasado miércoles un tramo de la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle que discurre por antiguas vías ferroviarias ahora en desuso.

Los escolares hicieron un recorrido a pie por la antigua vía del tren, con salida de la estación de Queixas-Londoño y llega a la estación Cerceda-Queixas.

En la actividad también participaron el regidor cercedense, Juan Manuel Rodríguez, así como las concejalas Catrina Queijo y Cristina Capelán.

La finalidad perseguida era la de dar a conocer este recurso, combinando aprendizaje experiencial y fomento de los hábitos de vída saludables.

La iniciativa se enmarcó dentro del programa ‘As Novas Xeracións da Vía Verde CTL', promovido por los concellos por los que discurre la senda.