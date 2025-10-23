Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Un programa "de citas" lingüísticas para aprender galego en Carballo

Bota a andar a proposta Elos, dirixida á poboación estranxeira 

Redacción
23/10/2025 21:57
Noticia ofrecida porParticipantes na presentación do programa

O Concello de Carballo presentou onte o programa Elos, unha proposta de Dinamización Lingüística para facilitar a aprendizaxe da lingua galega por parte de persoas estranxeiras. Os interesados en participar deberán de anotarse a través da web municipal, e a partir deses datos, formaranse parellas lingüísticas tendo en conta a dispoñibilidade e os intereses das dúas partes, que se citarán para o seu primeiro encontro. 

 Algo moi similar a una “páxina de citas”, xa que hai que ter en conta a compatibilidade dunha serie de datos. Así o explicaba o coordinador do programa, Tono Formoso, durante a presentación. Despois da primeira cita entre as parellas, deciden se continúan de forma autónoma e a forma dos encontros: tomar un café, dar un paseo, ir ao cine ou o que elas elixan. Formoso destacou a importancia da iniciativa e o éxito que tivo noutros lugares como Santiago, onde xa comezou. Ademais, indicou que pode ofrecer bidireccionalidade ao mesmo tempo, e a persoa que vaia ensinar galego poida aprender o idioma da súa parella. 

Aparte do tema lingüístico, para Tono Formoso o máis importante da iniciativa é o aspecto persoal, e pode utilizarse a lingua para unir persoas. “Queremos situar a lingua como elemento de comunicación, pero tamén pode ser o pegamento para unir as persoas”, engadiu. Os participantes do obradoiro de acollemento lingüístico son os beneficiarios do programa, que se porán en contacto con voluntarios decididos a formar parte da proposta. Dúas mulleres carballesas xa mostraron a súa intención de colaborar.

 A concelleira de Política Lingüística, Ángeles Pacoret, destacou a importancia deste programa de voluntariado lingüístico e o interese dos estranxeiros por aprender a nosa lingua. “A lingua galega medra cando se fala, pero aínda medra máis cando alguén que non a coñece dende o berce se molesta por coñecela, por falala...”, subliñou. Ademais, indicou que por primeira vez “sácase o galego dos libros, das escolas, xa que hai encontros fóra, nas cafeterías...”.

 A concelleira de Servizos Sociais, Maica Ures, que colabora na proposta, afirmou que este programa trascende ao idioma e permitirá aprender a nosa lingua, a cultura ou a forma de ser noutros ámbiente máis distendidos, que posibilitará unha mellor aprendizaxe.

O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, mostrou o seu respeto porque os estranxeiros se interesen pola nosa lingua, así como a disponibilidade dos voluntarios para facer posible o proxecto. Nos tempos en que a crispación e os enfrontamentos están á orde do día, Pérez cre que a iniciativa servirá para “tender pontes” entre as persoas gracias ao idioma galego.

Te puede interesar

Rotonda de la AC-552 de Carballo desde donde partirá la circunvalación

El polígono de Carballo ve insuficiente la dotación presupuestaria para la variante
A. Pérez Cavolo
Un Policía Local recoge datos de los tres vehìculos implicados

Colisión por alcance en la rúa Vázquez de Parga de Carballo con dos personas heridas
Manuel Froxán Rial
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista

El PSOE larachés pide que se reúna la junta de seguridad por la falta de efectivos de Policía Local
Manuel Froxán Rial
Festival Comarea na pasada edición

Carlangas e Coco María, no festival Comarea de Muxía
Redacción