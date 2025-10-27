La peña gastronómica Onde tocamos hoxe cumple 12 años

Comida de la peña gastronómica Cedida

Doce años de existencia lleva ya la peña gastronómica “Onde tocamos hoxe”, de A Laracha. Se constituyó en el año 2013, y actualmente cobija a 19 asociados-comensales. Los integrantes de la entidad se reúnen todos los viernes para cenar y van rotando mesones, restaurantes y tabernas a lo largo y ancho de la comarca.

El viernes noche les tocó en “A Cova” , de calle Iglesia de Carballo, quedando gratamente satisfechos de las viandas de las que dieron cuenta durante el encuentro.