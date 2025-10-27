Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La peña gastronómica Onde tocamos hoxe cumple 12 años

La entidad larachesa llevó a cabo el fin de semana un nuevo encuentro en A Cova, en Carballo

Redacción
27/10/2025 21:34
Comida de la peña gastronómica
Comida de la peña gastronómica
Cedida

Doce años de existencia lleva ya la peña gastronómica “Onde tocamos hoxe”, de A Laracha. Se constituyó en el año 2013, y actualmente cobija a 19 asociados-comensales. Los integrantes de la entidad se reúnen todos los viernes para cenar y van rotando mesones, restaurantes y tabernas a lo largo y ancho de la comarca. 

El viernes noche les tocó en “A Cova” , de calle Iglesia de Carballo, quedando gratamente satisfechos de las viandas de las que dieron cuenta durante el encuentro.

Te puede interesar

Cementerio de Carballo

Las defunciones ya triplican a los nacimientos en la Costa da Morte
Rosa Balsa Silveira
Visita a San Paio de Refoxos

Inicio de la reforma del campo de San Paio de Refoxos de Cee
Redacción
Entrega de alimentos no perecederos a Cáritas de A Laracha

Entrega solidaria del Concello y la Guardia Civil a Cáritas de A Laracha
Redacción
A la izquierda el boquete abierto en la estructura del tejado

Un incendio provoca daños en el tejado y en el interior de una casa de la zona de A Grela, en Carballo
Redacción