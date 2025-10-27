Las defunciones ya triplican a los nacimientos en la Costa da Morte

Cementerio de Carballo EC

La Costa da Morte pierde población año tras año, una tendencia demográfica impulsada por la caída de la natalidad y por el progresivo envejecimiento de los habitantes. En consecuencia, el resultado es un aumento en el número de defunciones, que ya triplican a los nacimientos, según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) relativos al pasado 2024.

Durante el año pasado se produjeron un total de 1.718 fallecimientos en el conjunto de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira y Xallas, junto al limítrofe municipio de Cerceda, frente a tan solo 581 nacimientos. Las defunciones aumentan así un 4,2% con respecto a 2023, en tanto que la natalidad se ha reducido un nueve por ciento.

El resultado es un saldo vegetativo que se mantiene en cifras negativas desde finales de la década de los ochenta y que ha empeorado en el último año, pasado de -1.014 a -1.137. Todos los concellos de la zona tienen un saldo vegetativo negativo, que en el último año tan solo ha mejorado en Cabana, Cerceda, Muxía, Santa Comba y Zas.

Por municipios, Laxe es donde más han aumentado las defunciones en el último año (+44%), junto con Dumbría (+35,7%), en tanto que la mayor reducción le corresponde a Cabana (-20,2%). Por otro lado, más de la mitad de los fallecidos han sido hombres: 903 por 815 mujeres.