La Xunta incluye 197 elementos de la Costa da Morte en el catálogo de bienes de valor cultural en el litoral

La Xunta incluye un total de 197 elementos identitarios de la Costa da Morte en el nuevo Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, que se encuentra ya a exposición pública. Desde este miércoles, los interesados podrán presentar sugerencias o alegaciones al texto original, según informa la Consellería de Medio Ambiente.

El 66,5% de los inmuebles inventariados en la Costa da Morte (un total de 131) pertenecen a las categorías de bienes arquitectónicos o industriales, por lo que podrían tener otros usos a futuro compatibles con su conservación y protección. Entre estos bienes figuran molinos, faros, antiguas fábricas y otros edificios de carácter industrial. La consellería señala que aunque no se llegue a dar otros usos a todos ellos, esta vía abre nuevas posibilidades para la recuperación de algunos de estos bienes mediante la ejecución de proyectos que sean compatibles y respeten los valores y características que precisamente le valieron su catalogación. Además, “este tipo de iniciativas también pueden contribuir al desarrollo sostenible de la costa y a su revitalización”, señala la Xunta.

Camariñas es el municipio de la zona con más bienes que destacan por su valor patrimonial, arquitectónico o cultural en el nuevo catálogo, contabilizando 43, de los cuales 33 están sujetos a un posible cambio. Por su parte, Fisterra contabiliza 29 (doce susceptibles a un cambio) y Carnota 28 (24 a cambiar). A su vez, Muxía cuenta con 19 enclaves en este catálogo (5 de cambio) y Ponteceso con 18 (10 de cambio). Laxe contabiliza diez (todos ellos sujetos a otros posibles usos futuros), los mismos que Malpica y Vimianzo. Corcubión suma once elementos, nueve en el caso de Cee, cuatro en Dumbría, tres en A Laracha, dos en Cabana y uno en Carballo.

El Catálogo de bienes de valor cultural del litoral es una de las primeras medidas estratégicas impulsadas por la Xunta en aplicación de la Lei de ordenación y gestión integrada del litoral gallego (Loxilga), que apuesta por las intervenciones destinadas a poner en valor el patrimonio cultural a pie de mar. La Xunta señala que se trata de una herramienta inédita en Galicia que permitirá dar un salto cualitativo en la gestión del patrimonio costero ya que impulsará la rehabilitación y la puesta en valor de bienes ligados al mar con un valor arquitectónico, histórico, cultural o industrial con el objetivo de darles una segunda vida.

Como punto de partida se tomó un inventario realizado por la Xunta en 2019 en el que se recogían 459 bienes de carácter público y privado de los que se tenía una información muy básica. A partir de un exhaustivo trabajo de campo este verano en el litoral, el inventario se fue ampliando y enriqueciendo, hasta identificar un total de 1.582 bienes.