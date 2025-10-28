Rueda y Mato abordan los proyectos de futuro que se desarrollarán en Ponteceso

Mato y Rueda, durante el encuentro Cedida

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, mantuvo el lunes en Santiago una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la que también participó el edil de Obras, Constantino Fernández.

El encuentro sirvió para abordar distintos temas de interés y relevancia para el futuro del municipio. Entre los asuntos tratados destacaron las obras que la Xunta ejecutará para resolver los problemas de inundaciones que se registran en Ponteceso en episodios de fuertes lluvias. También se analizó el proyecto de construcción de la circunvalación entre Tella y Lestimoño, una actuación que permitirá mejorar la movilidad y la seguridad vial.

El regidor local aprovechó la ocasión para invitar a Rueda a visitar Ponteceso el próximo año, para explorar nuevas vías de colaboración entre el Concello y la Xunta. Mato agradeció “a boa disposición do presidente, que reafirmou o seu compromiso por seguir mellorando as infraestruturas e servizos dos veciños e veciñas de Ponteceso co impulso destes proxectos”.